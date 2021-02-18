Göğüs Dikleştirme Nedir? Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ameliyatsız Mümkün Müdür?

Mastopeksi veya meme dikleştirme, memeyi büyütmeye yönelik kozmetik bir cerrahi operasyondur.

Göğüs Dikleştirme Nedir?

Meme dikleştirme veya meme dikleştirme olarak da adlandırılan mastopeksi, memeyi kaldırmayı ve kendisine odaklamayı amaçlayan bir operasyondur. Bazen göğüs pitoz tedavisi ifadesi kullanılır.

Nitekim meme sarkması, memenin sarkması anlamına gelir. Bununla birlikte, bu sarkmanın doğal mı, genetik mi, gebelik, yaşlanma ve hatta kilo değişimleriyle bağlantılı olup olmadığı; hiçbir şekilde bir hastalığı temsil etmez.

Göğüs dikleştirme, göğüsleri sarkmış veya areolası çok düşük olan kadınlar içindir. Bu sarkık göğüsler hamilelik, yaşlanma veya kilo değişikliği ile ilgili olabilir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında yapılan bu müdahale, bir anestezist ile ameliyat öncesi konsültasyon gerektirir. Bir mamografi de yapılmalıdır. Bu kozmetik bir cerrahi operasyon olduğundan, hastanın sağlığını iyileştirmek için en iyi seçeneğin bu olduğundan emin olmak için iki konsültasyon yapılması gerekecektir.

Hasta uyuduktan sonra, doktor göğsü düzeltmek ve fazla deriyi çıkarmak için bir kesi yapar.

Göğüs sarkıklığının derecesine bağlı olarak, doktor meme başı çevresinde bir kesi (areolar) veya göğüs altından kıvrıma inen meme başı çevresinde bir kesi (dikey) veya göğüs çevresinde bir kesi yapacaktır.

Operasyon 1 saat 30 ile 3 saat arasında sürer. Operasyon tamamlandıktan sonra hasta eve gitmeden önce uyanma odasında birkaç saat izlenir. Ameliyattan sonra hastanın bir ay boyunca destek sütyeni giymesi, ardından izlere zarar vermemek için metal balenli sütyenlerden kaçınması gerekecektir.

Yara izi düzenli olarak masaj yapılarak ve silikon yara örtüsü kullanılarak iyileştirilebilir. İyileşme sürelerine saygı duymak için işe yeniden başlama, spor aktiviteleri ve ağır yüklerin taşınması kademeli olarak (bir hafta ile üç ay arasında) yapılacaktır. Son olarak, izler hala pembe iken güneşe maruz kalma kesinlikle önerilmez.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatsız Yapılabilir mi?

İşlemin ameliyatsız olması için hastanın durumu önemlidir. Eğer sarkma azsa egzersizlerle istenen sonuç alınabilir. Mastopeksi, fazla deriyi göğüsten temizler. Çoğu zaman, göğüs germe hamilelik, yaşlanma veya önemli kilo kaybı ile bağlantılıdır. Göğüsleriyle ilgili kompleksleri olan hastalar veya sadece göğüslerini büyütmek isteyenler, mastopeksiden etkilenir.

Operasyondan sonra göğüsler kaldırılmalı ve kavislendirilmelidir. Alveol daraltılmış olabilir. Ameliyat izleri bir yıl sonra neredeyse tamamen kaybolur. Özellikle yaşlanmanın, hamileliğin veya önemli kilo kaybının etkisiyle göğüsler tekrar sarkabilir.