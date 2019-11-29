Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?
29.11.2019 - 15:22 |

Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Göğüs hastalıkları solunum yoluyla ilişkili olan tüm rahatsızlıklar ile ilgilenen daha çok astım, KOAH gibi hastalıklar ile anılan ancak normalde çok daha fazla hastalıkla ilgilenen bir bilim dalıdır. İnternette çok araştırılan "Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

"Göğüs hastalıkları hangi hastalıklara bakar?" sorusu internette sıkça araştırılıyor. Göğüs hastalıkları ve tedavileri ile ilgilenen göğüs hastalıkları uzmanı hekimler, tanı koyma, tedavi etme ve koruyucu planlar için çeşitli kan tahlilleri yaparlar, tetkikler isterler. Bunlar bazı hastalıkların teşhis edilmesinde büyük önem taşır.

Göğüs hastalıkları bölümü doktoru nedir?

6 yıllık tıp eğitiminin ardından 4 yıl göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan hekimler, "Göğüs Hastalıkları Uzmanı" olarak adlandırılır.

Göğüs hastalıkları uzmanı hangi hastalıklara bakar?

Göğüs hastalıkları bölümünde astım, KOAH gibi hastalıklar başta olmak üzere akciğerin her türlü hastalığına bakılır. Bu hastalıklar temel olarak akciğer dokusu ile ilişkilidirler. Akciğerin içerisinde bulunan yapıların hastalıkları da bu kapsamda değerlendirilir. 

İşte göğüs hastalıkları uzmanlarının ilgilendiği hastalıklar:

-Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

-Amfizem

-Kronik bronşit

-Astım

-Bronşektazi

-İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)

-Kistik fibrozis

-Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)

-İdiyopatik pulmoner fibrozis

-Hipersensitivite pnömonisi

-Sarkoidoz

-Asbestozis

-Silikozis

-Antrakozis

-Berilyozis

-Stannozis

-Siderozis

-Bissinozis

-Pulmoner tromboemboli

-Pulmoner hipertansiyon

-Kor pulmonale

-Tüberküloz

-Pnömoniler

-Akciğer absesi

-Aspergillozis

-Plevral efüzyon

-Malign efüzyon

-Uyku hipoapne sendromu

-Pnömotoraks

-Akciğer kanseri

Göğüs hastalıkları bölümüne hangi durumda gidilmeli?

Öksürük: Normalde yabancı cisim ve salgılanan sıvıların temizlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir mekanizmadır. İstemli olarak ortaya çıkabildiği gibi refleks olarak da ortaya çıkabilir.

Balgam: Özellikte tanı koyma işlemlerinde hekime yardımcı olan bu belirti görülme zamanı, sıklığı ve yapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.

Hemoptizi: Öksürme neticesinde kırmızı ve parlak karakterde kan gelmesi durumudur. En sık nedenlerinden biri kronik bronşittir. Eğer 24 saatte çıkarılan toplam kan miktarı 200 ml’yi aşıyorsa bu duruma 'masif hemoptizi' adı verilir. Bronkoskopi ile tanı konulur.

Dispne: Birtakım hastalıklara bağlı olarak solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlük ortaya çıkması durumudur.

Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı kalp hastalıklarında olduğu gibi akciğer hastalıklarında da önemli bir belirtidir. Akciğer kaynaklı göğüs ağrısının kalp kaynaklı göğüs ağrısından temel farkı inspiryum ile karakter değiştiriyor olmasıdır.

Göğüs hastalıkları bölümünden nasıl randevu alınır?

Göğüs hastalıkları bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Parasal konular ve birikimleriniz söz konusu olduğunda bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Elinizdekileri korumaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel hassasiyetleri, beklentileri öne çıkarıyor. Ancak gereksiz yere aceleci davranmamalısınız. Sabırlı olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün şansınız pek iyi olmayabilir. Duygusal açıdan sizi kısıtlayan durumlar gündeme gelebilir. Harcamalara da dikkat. Bitişler ve kapanışlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Boğa burcunda. Arkadaşlarınızla bir arada olsanız da, olayların daha ciddi yanlarına bakma eğiliminde olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün önceliklerinizi daha iyi belirlemeye çalışmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili bitişler, sonlanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde biraz daha olumlu olmaya bakmalısınız. Bakış açınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konular söz konusu olduğunda bugün biraz daha önlemci olmaya bakın. Ancak gereksiz korku ve endişelere yönelmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuz Boğa’da. Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bazı sorunlar ya da meşguliyetler söz konusu olabilir. Duygusal konularda, sağlıkla ilgili konularda ciddi düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili bir konu ile daha yakından ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Ancak kabul edilmesi gereken durumlar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Boğa burcuna ilerledi. Eve ya da ailenize ait bir konuda sıkışıklıklar ya da bitişler gündeme gelebilir. Gereksiz yere ısrarcı olmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili bir konu sizi daha ciddi düşündürebilir. Yakın çevrede konuşmalar, ziyaretler de önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKORKUYLA OLAN SAVAŞIMIZ
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaMerkür Balık Burcunda
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaVarlığın Ötesi Yokluk
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluNumerolojik olarak 2020 yılınız
Nesrin Sürer
Nesrin Sürerhassas cildin bakımı
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanBağışıklık sistemini besle!
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaKavisli kaşlar geri geliyor!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme dikleştirme ameliyatı
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanOptik nörit nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonuPeri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonu
Sodalı pamuk kek tarifiSodalı pamuk kek tarifi
Lavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizzaLavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizza
17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serel Yereli yine olay yarattı!

Serel Yereli yine olay yarattı!

Reflü tedavi edilmezse vücuda ne zararı olur?

Reflü tedavi edilmezse vücuda ne zararı olur?

Köri tüketmenin sağlık için 9 şaşırtıcı faydası

Köri tüketmenin sağlık için 9 şaşırtıcı faydası

Buzdolabında saklanması yanlış olan 10 yiyecek

Buzdolabında saklanması yanlış olan 10 yiyecek

Sıradaki Haber