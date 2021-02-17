Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur? Göğüs Kafesi Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Göğüs ağrısına neden olabilecek pek çok farklı sorun olabilir. Göğüs ağrısına neden olan an ciddi sorunlardan birisi ise, kalp krizi riskidir. Ama belirtilere göre bu ağrı, değişik hastalıkların da göstergesi olabilir.

Göğüs Kafesi Ağrısı Nasıl Geçer?

Göğüs ağrısı, genellikle kalbe yeteri kadar oksijen gitmediği durumlarda ortaya çıkar. Oksijen ise, kalbe kan aracılığı ile taşınır. Alyuvarların yetersiz olması, kalbe giden damarların tıkanması sonucunda kalbe yeteri kadar oksijen taşınamaz. Bu nedenle göğüs bölgesinde ağrılara neden olabilir. Gerekli tetkik ve teşhisler yapıldıktan sonra göğüs ağrısının kaynağı bulunarak buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanması gerekir. Omega 3 içeren ceviz tüketimi kalp için de oldukça önemlidir.

Göğüs Kafesi Ağrısı Ne İyi Gelir?

Göğüs ağrısını hafifletmek için yarım kilo balın içine 3 yemek kaşığı ada soğanını döverek bala katabilirsiniz. Elde ettiğiniz macunu sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa tüketmeniz gerekiyor. Bunun yanında bir kase balın içinde iki tatlı kaşığı karabiber ekleyerek elde ettiğiniz karışımı içerek göğüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Göğüs Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Göğüs ağrısını tetikleyen sorunun ne olduğunu göğüs ağrısı ile birlikte ortaya çıkan belirtiler üzerinden anlayabilirsiniz. Kalp krizinde göğüs ağrısı ile birlikte değişik bir his duyabilirsiniz. Göğüs ağrısının kalp sorunları ile ortaya çıktığını gösteren belirtiler ise;

Soğuk terlemeler

Kolay yorgunluk

Baş dönmesi

Mide bulantısı ya da kusma şikayetleri

Boyun, omuz, çene ve sırt bölgesinde meydana gelen ağrılar

Bir ya da iki kolu birden etkileyen ezici ve yakıcı ağrılar

Göğüste dolgunluk ve basınç hissinin yanı sıra yakıcı ağrılar

Nefes darlığı

Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ağrısına neden olabilecek çok sayıda faktör olabilir. Bu sorunlardan en korkutucu ve en ciddi olanı ise kalp krizi riskidir. Aynı zamanda üşütmeye bağlı ya da akciğer sorunlarından kaynaklı olarak da göğüs ağrısı ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı, ciddi ve hemen müdahale gerektiren bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle şiddetli göğüs ağrısı hissettiğiniz zaman hemen acil servise başvurmanız gerekir.