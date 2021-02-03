Göğüs Kafesi Nerede Bulunur? Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Göğüs kafesinin başlıca işlevleri vardır. Göğüs kafesi, içinde bulunan organları korumak, omuz kemerini oluşturan kollara ve kemiklere destek olmak ve solunum sırasında göğüs bölgesinin kasılıp gevşemesini de sağlamakla görevlidir.

Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Göğüs kafesinin içinde akciğer, göğüs boşluğunun yan kısmında kalp ve yemek borusu bulunur. Aynı zamanda kendi içinde kapalı bir bölüm olan mediyastin, bu organlardan dışında, kalpten çıkan büyük kalp damarlarını, timüs bezini, soluk borusunu ve bazı sinirleri de içine alır. Göğüs ağrısı hissedildiğinde hemen ilk akla gelen kalp oluyor. Göğsünüzde sebebini bilmediğiniz şiddetli bir ağrı varsa ve bir haftadan uzun bir süredir bu ağrı geçmiyorsa en kısa zaman içinde bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve damar hastalarının soğuk kış günlerinde uzun süre dışarıda kalmaları ve yorulmaları tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Soğuk ve kirli hava nedeni ile kalbe kan taşıyan damarlarda spazm ortaya çıkabiliyor. Spazm ile birlikte hastalarda göğüs ağrısı, efor sarf edilirken göğüste baskı ve nefesin kesilmesi gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçer. Ama ağrı, geçmiyor ve 30 dakika ya da daha uzun sürüyorsa çeneye, kollara ve sırta doğru ağrı yayılıyorsa bu durum kalp krizinin habercisi olabilir. Bu durumda hastalar hareket etmeden 112'yi arayarak yardım beklemesi oldukça önemlidir.

Kas ve İskelet Yapısı Zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları nedeni ile oluşan göğüs ağrılarının en çok görülme nedeni, akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile oluşan uzun süreli öksürüklerdir. Uzun süreli öksürüklerin ardından meydana meydana gelen şiddetli kas ağrısı, hastaların acı çekmesine neden oluyor. Kas ve iskelet yapısının zarar görmesi, göğse bıçak batması gibi bir ağrı duymanıza neden olur. Çok şiddetli öksürükler nedeni ile çok sayıda kaburgada kırık meydana gelebiliyor. Hareket arttıkça artan bir ağrıya neden olan bu zedelenmeler, ters bir hareket yapmak, ağır kaldırmak ve ani hareket etmek gibi sebeplerden dolayı da ortaya çıkabiliyor.