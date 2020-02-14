Ocrisstore ile Şehirli Çanta

Merhaba Modaseveler!

2020 Moda haftaları başladı. Birbirinden farklı hikayelere değinen tasarımları dikkatle izlerken, bir yandan da şehirli tasarımları keşfetmeye devam ediyoruz.

Her kadının vazgeçilmez parçası olan bu minik, bazen büyük kutular, kabul edelim ki bizim kurtarıcılarımız :)

Çanta tasarım konusu son zamanlarda benim oldukça ilgimi çeken ve bu yöne doğru adımlar attığım bir yol oldu. Bu bağlamda yeni nesil tasarım ve tasarımcıları seven , destekleyen biri olarak sizler için yepyeni ve dinamik bir marka keşfettim. İki genç kadın girişimcinin kurmuş olduğu Ocrisstore markasını yakın kadraja aldım. Ayşe ve Melis’le birlikte güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifle okumanız dileğiyle.

1.Ocrisstore marka ismi hikayesi?

- Ocris Latin kökenli bir kelimedir. Anlamı ise yüksek dağların zirvesindeki topraktır.

En başından itibaren çevreci bir marka olmayı hedeflediğimiz için, toprak terimine kendimizi yakın hissettik.

2.Marka kuruluş hikayenizi ve sizleri tanıyabilir miyiz?

-Biz, Ayşe Karakuzu ve Melis Doru 22 yaşında birer tasarımcı ve girişimciyiz. Tanışıklığımız beş yıl öncesine üniversite yıllarımızın başlangıcına dayanıyor. Öncelikle iyi birer dost olup, üniversite yıllarımız boyunca da birlikte iş yapma fırsatı yakaladık. Bu süreçte birbirimizin tasarım anlayışını ve ideallerini gözlemleme fırsatı bulduk ve kesiştiği noktada beraber ilerlemeye karar verdik. Böylece ilk girişimimiz olan Ocrisstore’un temellerini attık.

3.Tasarımlarınızı oluştururken nelerden ilham alıyorsunuz?

-İlham perilerimiz güçlü, dinamik ve aktif kadın ve erkekler diyebiliriz. Metropolde yaşamanın zorluklarını biliyoruz ve buna yönelik şehir hayatının hızlı temposuna ayak uydurabilecek, sizi yormadan günlük hayatınızda fayda sağlayacak çantalar tasarlamaya özen gösteriyoruz.

4.Neden insanlar sizi tercih etmeli? Bir ayrıcalık veya farklı bir bakış açısı sunuyor musunuz?

- Diğer markalardan farklı olarak hem çevreyi hem kişiyi gözeten ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Kullandığımız deriler insan sağlığına zararı olan ftalat maddesini içermiyor. Hem fonksiyonel, hem estetik tasarımlar yaparken fire vermemeye çalışıyoruz, verilen fireleri ise mutlaka değerlendiriyoruz. Ayrıca zıtlıkların uyumunu seviyor, bu yüzden de tasarımlarımızda deriyle trikoyu birleştiriyoruz. 2020 yaz koleksiyonumuzda ise vegan deriye ve rejenere ipliklere yer vererek sürdürülebilir estetik anlayışımızı sizlere sunuyor olacağız.

5.İlerideki hedefleriniz nelerdir?

-Hedefimiz sürdürülebilir bir marka olmak.

Tekstil sektörü çevreye zarar veren sektörler arasında 2. sırada yer alıyor. Biz de bunu gözeterek her açıdan çevreye duyarlı bir marka olmak istiyoruz. Her koleksiyonda kendimizi daha da geliştirip sürdürülebilirlik konusunda öncü markalardan biri olmayı hedefliyoruz.

6.Size ulaşabilecekleri site ve sosyal medya hesaplarınızı bizimle paylaşır mısınız?

- Web sitemiz üzerinden bize ulaşabilir, marka hikayemizi okuyup ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca İnstagram/ocrisstore hesabından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayşe ve Melis’e yürüdükleri bu yolda başarılar diliyorum.

Gökçe Kömürcü Satı

www.gokcekomurcucosmos.com

https://www.instagram.com/gokcekomurcucosmos