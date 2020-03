Zamansız çantalar

Herkese yine yine yeniden kocaman bir Merhaba!

Bu hafta sizler için pamuk şekeri gibi şirin ama bir o kadar keskin ve güçlü bir çanta markası keşfettim. Hem tasarımcı, hem de moda yazarı olarak en büyük hedefim her zaman yeni nesil tasarımcılara yer vermek olacak. Bunu her yazımda özellikle belirtiyorum. Çünkü moda, kültür sanat, mimari, siyasi, her kategoride dünyamız yeni dinamiklere aç ve büyümeye hazır bir canlı.

Yeterince kafa şişirdiğme göre artık sizi Bloom Bag ile tanıştırmaya geçebilirim. Gizem Yalçın Akan ve kurmuş olduğu Bloom Bag markası hakkında tatlı bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifle okumanız dileğiyle.

1) Sizleri tanıyabilir miyiz?

1993 yılında Ankara’ da doğdum, Bursa’da büyüdüm. Ekonomi alanında uzmanlaşmış girişimci bir ailenin kızıyım. 1,5 senelik evliyim. 2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’ nden mezun oldum. Londra’da Istituto Marangoni’de Moda ve Lüks Marka Yönetimi alanında master yaptım, döndüğümde Türkiye'nin önemli deri firmalarından birinde pazarlama alanında stajımı tamamladım. Beraberinde Vakko Esmod'da çanta tasarımı eğitimi aldım ve markamızın temelleri atılmaya başlandı…

2) Marka hikayeniz nedir?

Üniversite yıllarından beri hayalim kendi markamı kurmaktı. Hatta o yıllarda hobi olarak keçe ile yaptığım teknoloji aksesuarları, gelen talepler neticesinde ticarete dönüştü ve o sırada online olarak ufak bir girişimim olmuştu. Koç Üniversitesi’nden mezun olurken bu işi nasıl geliştirebilirim diye araştırma yaptığım sırada Istituto Marangoni’de Moda ve Lüks Marka yönetimi alanında uzmanlaşmaya karar verdim. Londra’da master süresince moda sektöründe zirvede olan, orta düzeyde kendini geliştirmeye çalışan veya sıfırdan kurulan birçok global marka ile proje bazlı çalışma fırsatımız oldu. Bu sayede eğitim alırken aynı zamanda canlı örneklerle deneyim kazanma fırsatı da yakaladım. Master tezimi ise Türkiye’deki deri sektörü ve üretim yerinin müşteri algısı üzerine etkisi hakkında yazdım.Araştırmalarım neticesinde ise Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu fakat güçlü markalar çıkarma konusunda yetersiz kaldığını ve üretici pozisyonundan kurtulması gerektiğinin farkına vardım. Bu da kendi markamı kurma isteğimi daha da arttırdı ve Bloom Bag markamızın temelleri bu süreçlerle beraber atılmış oldu.

3) İlham kaynaklarınız nelerdir?

En büyük ilham kaynağım kadınlar, sonrasında ise hemen hemen her şey bana ilham kaynağı olabiliyor. Mimari, sanat, doğa, ziyaret ettiğim bir yer… Örneğin ilk koleksiyonumuz olan Bloomsbury Signature Koleksiyonunu, Londra’da ve İstanbul’da sokakta karşılaştığım kadınlardan ilham alarak tasarladım. Özellikle çalışan kadınların birden çok çanta taşıdığını ve bunların pekte modaya uygun olmadığını gözlemledim. Bu da beni hem fonksiyonel hem de şıklıktan ve kaliteden ödün vermeyen bir tasarıma götürdü.

Yaz koleksiyonumuzda ise Amalfi kıyılarından esinlenerek doğal bambu ve deri malzemeler ile Amalfi ruhunu yansıtan limited edition bir koleksiyon çıkardık. Yeni koleksiyonumuz "The City" koleksiyonu ise yine şehirli kadınlardan ilham alınarak tasarlandı.

4) Fonksiyonellik mi yoksa estetik mi?

İkisi de! İkisini bir arada sunmaya çalışmak en büyük hedefimiz…

5) Bloom Bag’i farklı kılan özellikler nelerdir?

Tüm ürünlerimiz yüzde yüz gerçek deri ve zanaatkarlık gerektiren el işçiliği ile üretiliyor. Materyallerimizde mümkün olduğunca menşei Türkiye olan malzemeleri tercih ediyoruz, Türk derisi gibi..

Üretim sürecinde ise alanında usta zanaatkarlar ile tasarımdan ürünlerin raflara gelişine kadar birlikte çalışıyoruz. Markamız detaylarla birlikte fonksiyonelliğe de önem veren bir marka olduğu için üretim süreci bizler için verimliliği en yüksek tutmaya çalıştığımız alan oluyor. Minimum atık prensipleri çerçevesinde daha sürdürülebilir bir üretim sürecini benimsiyoruz. Limited edition koleksiyonlarla gereksiz üretimi ve tüketimi de engellemiş oluyoruz. Şıklıktan ödün vermeden detayların düşünüldüğü zamansız çizgilerle ve fonksiyonel tasarımıyla kullanıcının hayatını kolaylaştıran tasarımlar bizim için öncelikli oluyor.

Gökçe Kömürcü Satı

www.gokcekomurcucosmos.com