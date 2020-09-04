Gökçen İsminin Anlamı Nedir? Gökçen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gökçen ismi Türkçe kökenli bir sözcük olarak dilimizde telaffuzu kolaydır. Ancak sık tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Bunun sebebi ismin anlamının bilinmemesidir. Gökçen isminin en bilinen anlamı ise hoş ve güzel kimsedir.



Gökçen Ne Demek?



Gökçen ismi kişinin tercihine göre hem kız hem de erkek bebekler için tercih edilebilmektedir. İki şekilde de kullanımı mevcuttur. Ancak çoğunlukla kız bebekler için tercih edildiği görülmektedir. Anlam itibariyle iki cinsiyete de uygun bir isimdir. Gökçen isminin anlamları ise şöyledir:

Mavi gözlü kişileri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

İnsanlar için iyi, güzel ve hoş kişi manalarında kullanılır.

Gökyüzünün ait olduğu kişiyi belirtmek için kullanılır.

Togay kelimesi yerine de kullanılabilmektedir. Togay ise ateşli kan manasına gelmektedir.

Kelimenin etimolojik olarak Türkçe kökene ait olması dilimizde bilinen bir sözcük olarak yer almasını sağlamıştır. Gökçen isminin analizi ve karakter, fizik özellikleri de şu şekildedir:

Bu ismi taşıyan kişiler insancıl bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sosyal, entelektüel, hoşgörülü ve özgürlüğüne düşkündür.

Çekingen ve aşırı kontrolcü olması da olumsuz özellikleri arasındadır. Bunlarla beraber duygusallıktan son derece uzak bir yapısı vardır.

Bu ismi taşıyan kişilerin fiziki özellikleri ise; uzun boyun, küçük göz, düz kaş, oval yüz ve ince parmaklar olarak sıralanabilir.



Gökçen İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Gökçen ismi Kuran-ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almamaktadır. Kuran'da geçmemesine rağmen taşıdığı olumlu anlamlar itibariyle İslam dininde kullanılması caiz olarak kabul edilmiştir.