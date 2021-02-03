Göz Alerjisi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Göz Alerjisi Nasıl Geçer, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz, dış dünya ile sürekli temas halinde olduğu için özellikle alerjiye eğilimlidir. İnsanların yaklaşık% 20'sinde alerjik konjunktivit olarak ortaya çıkan göz alerjisi vardır.

Göz Alerjisi Nedir?

Etkilenen kişilerin% 50'sinde ailesel bir bozukluk bulunur. Ayrıca sıklıkla alerjik zemin mevcuttur (atopik dermatit, astım, gıda alerjisi vb.). Küçük miktarlarda havada bulunan alerjenler sürekli olarak göz kapaklarının (konjunktiva) iç yüzeyinde birikir. Göz alerjisinin en yaygın şekli saman nezlesi ile ilgilidir. Oküler tutulum daha sonra burun akıntısı veya burun tıkanıklığı ile ilişkilendirilir.

Alerji, sıklıkla yabancı bir maddeyle temas üzerine vücudun anormal bir reaksiyonudur. Aslında bu bir aşırı tepkidir, öyle ki aşırı duyarlılıktan söz ediyoruz. Bu yanıt, bir alerjen molekülüne karşı bir bağışıklık reaksiyonuna karşılık gelir. Çoğu durumda bu molekül iyi tolere edilir, ancak alerjisi olan kişilerde aşırı ve uygunsuz bir reaksiyona neden olur. Atak, mevsimsel ve uzun süreli alerjik konjunktivit ile konjunktival olabilir. Göz alerjilerinin% 50 ila 64'ünü temsil ederler. Alerjene maruz kalma süresindeki farklılık klinik görünümleriyle aynıdır.

Göz Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Alerjenle ilk temasa karşılık gelen bir duyarlılık olayından sonra, herhangi bir yeni maruziyet güçlü bir inflamasyon oluşturur. Göz alerjisinin belirtileri şu şekildedir; göz kaşınıyor, kızarıyor, tahriş oluyor ve yırtılma var. İşaretli formlarda iken, göz yanması ve ışık ağrıya neden olur. Çocuklar söz konusu olduğunda, daha şiddetli ve nadir görülen bir alerjik konjunktivit formu vardır.

Şiddetli göz kızarıklığı ve yırtılma şeklinde kendini gösterir. Bu nedenle bu durum kesinlikle bir göz doktoruna danışmayı gerektirir. Gözde kızarıklık en büyük belirtidir.

Göz Alerjisi Nasıl Geçer, Tedavisi Nasıl Yapılır?

İlaç tedavisi, antialerjik göz damlası, steroidal anti enflamatuar ilaçların kullanımına ve ayrıca klinik toleransı iyileştirmeyi amaçlayan göz damlalarına dayanmaktadır. Genellikle genel bir antialerjik tedavi eklenebilir. İlkbahar konjunktivit vakalarında, bir immünsüpresan ile tedavi gerekli olabilir.

Göz alerjisi ile mücadelede önlenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, eğer mümkünse, yüksek tozlaşma dönemlerinde kişinin hassas olduğu polenler ile temastan kaçınılmalıdır. Göz alerjisinin tedavisi göz damlası ve sistemik antihistaminikler kullanılarak yapılır. Kortizon, şiddetli göz alerjisinde en etkili ilaçlardan biridir, ancak uygulanması ancak göz doktorunun düzenli kontrolleri ile mümkündür.