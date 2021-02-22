Göz Altı Işık Dolgusu Nedir, Nasıl Yapılır? Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?

Göz altı ışık dolgusu, göz altında şişlik, morluk, çöküntü gibi sorunların giderilmesine ve cildin yapılandırılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda bu yöntem ile ilerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelen diğer göz altı sorunlarına da çözüm üretilebiliyor.

Göz Altı Işık Dolgusu Nasıl Yapılır?

Göz altı ışık dolgusu, diğer dolgu tekniklerinden farklılık gösterir. Bu teknik ile derinin değil kemiğin altına dolgu yapılır. Dolgu yapılırken ışık dolgusunun yavaş yavaş verilmesi gerekir. Bu işlem sırasında kişi, herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez. Çünkü işlem öncesinde uygulama yapılacak bölgeye bir anestezik bir madde sürülür. Aynı zamanda jelin içeriğinde de anestezik bir madde yer aldığı için uygulama sonrasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Göz altı ışık dolgusu hem kadınlara hem de erkeklere rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir.

Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?

Ülkemizde hem kadınlar hem de erkekler rahatlıkla göz altı ışık dolgusu yaptırarak göz altı morluklarından ya da göz altı torbalarından kolaylıkla kurtulma imkanı bulabilirler. Ama hamilelik dönemindeki kadınlar için göz altı ışık dolgusu yaptırmak önerilmiyor. Tıbbi olarak bir sakınca tespit edilmemiş olsa bile tedavi ile verilecek ışınlar bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle bu işlemin doğum sonrasında yaptırılması tavsiye ediliyor. Özellikle de 30 yaş üstü göz altı morluklarından ve şikayetlerinden muzdarip olan çok sayıda kişi bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir.

Göz Altı Işık Dolgusu Ne Kadar Süre Sonra Etkisini Yitirir?

Göz altı ışık dolgusu ile birlikte hyaluronik asit kullanıldığı için bu işlemin etkisi uzun bir süre geçmez. Bu işlem, hyaluronik asit kullanılarak yapıldığı için en az 1,5 sene etkisini gösterir. Bazı kişilerde işlemin 3 sene boyunca bile etkisini gösterdiği tespit ediliyor. Aynı zamanda her ışık dolgusu uygulaması yapıldığı zaman bu süre daha da uzar.

Göz Altı Işık Dolgusu Riskleri

Işık dolgusu yaptıran kişilerde enjeksiyon yerlerinde kızarıklık ve nadiren de olsa morluk görülebilir. Bunun dışında bu işlemin bilinen bir yan etkisi ya da alerjik etkisi bulunmuyor.