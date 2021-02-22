Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Göz Altı Işık Dolgusu Nedir, Nasıl Yapılır? Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?
22.02.2021 - 13:04 |

Göz Altı Işık Dolgusu Nedir, Nasıl Yapılır? Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?

Sadece kadınların değil erkeklerinde de göz altı torbası ve göz altı morluğu ya da göz altı çökmesi gibi kötü görüntü ortaya çıkaran sorunlar estetik kaygısını ön plana çıkarıyor. Bu soruna özel olarak üretilmiş olan göz altı ışık dolgusu tekniği, önemli ölçüde çözüm oluyor. Çok merak edilen göz altı ışık dolgusu nedir ve nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Göz Altı Işık Dolgusu Nedir, Nasıl Yapılır? Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?
ABONE OL

 Göz altı ışık dolgusu, göz altında şişlik, morluk, çöküntü gibi sorunların giderilmesine ve cildin yapılandırılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda bu yöntem ile ilerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelen diğer göz altı sorunlarına da çözüm üretilebiliyor.

 Göz Altı Işık Dolgusu Nasıl Yapılır?

 Göz altı ışık dolgusu, diğer dolgu tekniklerinden farklılık gösterir. Bu teknik ile derinin değil kemiğin altına dolgu yapılır. Dolgu yapılırken ışık dolgusunun yavaş yavaş verilmesi gerekir. Bu işlem sırasında kişi, herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez. Çünkü işlem öncesinde uygulama yapılacak bölgeye bir anestezik bir madde sürülür. Aynı zamanda jelin içeriğinde de anestezik bir madde yer aldığı için uygulama sonrasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Göz altı ışık dolgusu hem kadınlara hem de erkeklere rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir.

 Kimler Göz Altı Işık Uygulaması Yaptırabilir?

 Ülkemizde hem kadınlar hem de erkekler rahatlıkla göz altı ışık dolgusu yaptırarak göz altı morluklarından ya da göz altı torbalarından kolaylıkla kurtulma imkanı bulabilirler. Ama hamilelik dönemindeki kadınlar için göz altı ışık dolgusu yaptırmak önerilmiyor. Tıbbi olarak bir sakınca tespit edilmemiş olsa bile tedavi ile verilecek ışınlar bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle bu işlemin doğum sonrasında yaptırılması tavsiye ediliyor. Özellikle de 30 yaş üstü göz altı morluklarından ve şikayetlerinden muzdarip olan çok sayıda kişi bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir.

 Göz Altı Işık Dolgusu Ne Kadar Süre Sonra Etkisini Yitirir?

 Göz altı ışık dolgusu ile birlikte hyaluronik asit kullanıldığı için bu işlemin etkisi uzun bir süre geçmez. Bu işlem, hyaluronik asit kullanılarak yapıldığı için en az 1,5 sene etkisini gösterir. Bazı kişilerde işlemin 3 sene boyunca bile etkisini gösterdiği tespit ediliyor. Aynı zamanda her ışık dolgusu uygulaması yapıldığı zaman bu süre daha da uzar.

 Göz Altı Işık Dolgusu Riskleri

 Işık dolgusu yaptıran kişilerde enjeksiyon yerlerinde kızarıklık ve nadiren de olsa morluk görülebilir. Bunun dışında bu işlemin bilinen bir yan etkisi ya da alerjik etkisi bulunmuyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen deposu ev yapımı smoothie tarifleri
Nur Demir
Nur DemirBaşak Dolunayı enerjisi
Seviye Yıldız
Seviye YıldızSEN ve BEN
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkGençleştirme estetikleri
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv bitkileri neden hastalanır?
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayVücut çatlakları hakkında bilmeniz gereken her şey
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekOnaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü
Senem Aydın
Senem AydınSelin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'
Asuman Korugan
Asuman KoruganÇok biliyoruz
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla Şengör"Burnumda eğrilik varmış, ameliyat olmam gerekir mi?"
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düz Taban Olan Kişiler Ayakkabı Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?

Düz Taban Olan Kişiler Ayakkabı Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?

Ventilasyon Nedir? Hangi Durumlarda Ventilasyon Uygulanır?

Ventilasyon Nedir? Hangi Durumlarda Ventilasyon Uygulanır?

Roza (Gül) Hastalığı Nedir? Roza Hastalığının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Roza (Gül) Hastalığı Nedir? Roza Hastalığının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yetişkinlerde Ateş Kaç Olmalı? Yetişkinlerde Ateş Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Yetişkinlerde Ateş Kaç Olmalı? Yetişkinlerde Ateş Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet