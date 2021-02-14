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14.02.2021 - 17:24 |

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Göz kapağı rahatsızlıklarında ilk tedavi genelde ameliyat olur. Bu durumun bazı gereklilikleri de her daim bulunmaktadır. Özellikle çok ciddi bir durum değil ise ameliyat bazen tercih edilmeyebilir. Ameliyata yine de kesin sonuç gözü ile bakılır. Göz kapağı ameliyatı neden yapılır ve sonrasında neler yapılır gibi soruları sizler için derledik.

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?
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Göz kapağı rahatsızlıkları bir kas sorunudur. Bu yüzden de kasların hareketleri ile ilgilenen doktorlara gidilmelidir. Her ne kadar kas gevşetici kullanılsa da bu bazı durumlarda çok işe yaramaz. Hatta doktora danışılmadan kullanılan kas gevşetici türevleri göze zarar verebilmektedir. Bunun önüne geçmek için pek çok insan ameliyat olmayı tercih eder.

Göz Kapağı Ameliyatı Yaptırmanın Sebepleri Nelerdir?

Göz kapağının düşmesi ya da rahat olarak kullanılamamasının belli başlı sebepleri olabilmektedir. Bunlardan akla ilk gelen şüphesiz yaşlılıktır. İnsan yaşlandıkça göz kapağı gibi kasları rahat bir şekilde kullanamamaya başlar. Bu sebeple göz kapağının biri bazen iki si de düşük halde durur. Bu durum gençlerde de söz konusudur.

Özellikle sabah yeni uyanıldığında uzun süre kullanılmayan kasla doğru çalışmayabilir. Fakat bu durum kalıcı değildir. Yine de kalıcı olarak bu durumun yaşanmaması adına doktora görünmek gerekir.

Göz kapağı ameliyatı da bu göz kapaklarındaki kasların doğru çalışması içindir. Genelde belirli bir yaşa gelmiş insanlar için çok yaygındır. Göz kapağı ameliyatı gerektiren diğer durumlar da şu şekildedir:

Göz seğirmesi

Göz tembelliği

Göze yabancı bir cisim kaçması ve çıkarılamaması

Göz Kapağı Ameliyatı Riskli midir?

Göz kapağı ameliyatı her ameliyat gibi risklere sahiptir. Tabi ki de bu risk alsa ölümcül değildir. Görmede kalıcı sorun yaşanması da mümkün değildir. Ağır bir ameliyat olmadığından dolayı çok yorucu geçmez. İnsana eziyet çektirmez.

Göz Kapağı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göz kapağı ameliyatında göz çevresindeki deriye bir cerrahi müdahale yapılır. Bu müdahale ile göz çevresindeki doku kirpiklere doğru kalıcıdır. Bu işlem kalıcı olarak yapılır. Ameliyat sonrasında göz kapağı artık eski işlevini yerine getirmeye başlar. Görmede ekstra bir sorun asla yaşanmaz.

Göz kapağı ameliyatı ile gözaltı çukurlarının da düzeltilmesi yapılır. Gözaltındaki çukurlar aynı cerrahi işlemden etkilenir. Bu sayede de gözaltındaki çukurlar daha az belirgin bir hale gelir. Ayrıca göz kenarlarındaki kırışıklıklar da giderilir. Bu işlem tamamen göz çevresindeki dokunun yukarı kalkmasını sağlar. Bu yüzden pek çok cerrahi müdahale gerektirebilir. 

Göz Kapağı Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Göz kapağı ameliyatından sonra göz ve çevresinde şişlik ya da morluk olabilir. Bu durum gayet doğaldır. Buna rağmen bu şişlik ve morluğun giderilmesi adına birkaç işlem yapılır. Soğuk buzlu hava uygulaması doktor tarafından uygulanır. Ameliyattan sonra da doktora düzenli olarak gidilmelidir. Gerekli kontroller asla ama asla aksatılmamalıdır. 

Arnika adı verilen krem de uygulanabilir. Bu krem göz çevresini rahatlatır. Göz çevresindeki her bir şişlik ve morluk daha hızlı şekilde iyileşir. Bu dönemde gözün iyi bir şekilde korunması gerekir. Ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Hiçbir top ile oynanan spor yapılmamalıdır. Şişlik ve morluklar en fazla bir hafta içerisinde eski haline döner.



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