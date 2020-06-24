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24.06.2020 - 10:10 |

Göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırmak artık mümkün

Dr. Sevgi Ekiyor, alt ve üst göz kapağı düşüklüğü ve kırışıklıklarından şikayetçi olan kişliler için çözüm önerilerini paylaştı.

Göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırmak artık mümkün
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Artık cihazla cilt arasındaki potansiyel farkı kullanarak; havadaki oksijeni, plazma enerjisine dönüştürüp; sorunlu bölgedeki lezyona değmeden bir ark oluşturmak suretiyle dokuyu buharlaştırarak problemli deriye etki eden yeni bir teknoloji var.

Yeni uygulanan yöntem, alt ve üst göz kapağı düşüklüğü ve kırışıklıklarından şikayetçi olanlarda klinik şartlarda lokal anestezi yaparak 10-20 dakika gibi kısa bir sürede ,kaz ayaklarını da kapsayacak şekilde müdahale etme şansı tanıyarak ciltte yenilenme ve cilt fazlalıklarının atılmasını sağlıyor.

İşlem sonrası 3-4 günlük şişlik kızarıklık ve kabuklanma dönemi yaşanabiliyor. 10 günde tamamen kaybolan izler; cilt rejenerasyonunun 2 aylık bir sürece ihtiyaç duymasından sonra tamamen iyileşir.

Kişinin ihtiyacına göre 1-2-3 seans kadar 4-6 hafta aralıklarla yapılabilir. Ayrıca yüz ve vücuttan ben almada, yüzde "smoker line" olarak da ifade edilen üst dudak kırışıklığı olanlarda, boyun kulak önü çizgilenmeleri ve kırışıklıklarından, güneş ve hamilelik lekelerinden, akne skarı ve benzeri yara izlerinden ameliyat sonrası dikiş izlerinden şikayetçi olanlarda yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın bu yöntemi kullanılabiliyor.

Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak kısa sürede yapılabilmesi ve hızlı iyileşme sağlaması, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunları olmaması ile plazma enerjisi, , hasta konforu açısından da memnuniyet oluşturuyor. Belirlenen bir yan etkisi olmaması da leke iz tedavilerinde kullanılıyor olup iz, yanık, leke riski taşımaması da en önemli avantajıdır.

Göz kapağı için ameliyat olunan durumlarda verilen süre kadar (5-10 yıl) kalıcılık sağlayabiliyor; yani bu durumun değişkenliği kişinin yaşlanma hızına bağlı olarak değişebiliyor. Akne ve skar izlerinde de alınan tedavi yanıtı kalıcıdır. Lakin kazayağı , dudak üstü çizgileri, el , boyun, kulak önü çizgileri gibi yaş alma ve mimiğe bağlı kırışıklar yaş alma ile tekrar oluşma eğilimi gösterecektir yine kişinin biyolojik yapısına 3-5 yıl kalıcılık beklemekte olup sürece göre sonra tekrarlanabilir.

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