Göz kapağı şişmesi nasıl geçer? Göz şişliğine ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler

Göz kapaklarında meydana gelen şişmelerin sebepleri araştırılırken öncelikli olarak problemin altında yatan bir hastalığın olup olmadığına bakılmaktadır. Böbrek problemleri, endokrin problemleri, vücutta ödem yapan sorunlar, metabolik sorunlar, alerjik hastalıklar göz kapağı şişmesine sebep olabilmektedir.



Göz kapağı şişmesi nasıl geçer?



Göz kapağı şişmesi nasıl geçer, hem alt hem de üst kapakta görülebilen, çoğu zaman şiddetli ağrılara neden olabilen ve aynı zamanda hiç ağrı olmadan etkisini gösterebilen, gözü saran bağ dokularında meydana gelen enfeksiyonun sebep olduğu bir sağlık sorunu olan göz kapağı şişmesi, göz kapağında oluşan iltihabın sebep olduğu ödem sonucunda oluşur. Eğer oluşan iltihabi durum çok ileri bir boyutta değil ise ev ortamında da tedavi edilmesi mümkündür.



Göz şişliğine ne iyi gelir?

Antihistamin İlaçlar: Göz kapağında meydana gelmiş olan şişme, eğer alerji kaynaklı ise tedavi için antihistamin içeren göz damlaları veya oral yolla alınabilecek alerji ilaçlarına gerek duyulur. Yani oluşan göz kapağı şişmesi alerji sebebiyle meydana gelmiş ise mutlaka doktor tanısı konulmalıdır. Doktorlar alerji nedeni ile ortaya çıkan reaksiyonlar için steroid damlalarda önerebilir.

Soğuk kompres: Oluşan göz kapağı şişmelerinde gözün ve çevresinin soğuk su ile yıkanması ya da kompres için ideal bir nesne ile soğuk baskılar yapmak şişliğin inmesini sağlar. Bu yöntem ile gözdeki şişliğin giderilmesine yardımcı olmak için bir havlunun içerisine buz konulabilir ve bu hazırlanılan soğuk kompres göze uygulanabilir. Havlu belirli bir aralıkla şişmiş olan bölgeye uygulanmalıdır. Önemli olan diğer bir nokta ise cilt ile buzun direkt temas etmemelidir.

Antibiyotik ilaçlar: Gözlerde meydana gelen enfeksiyonlar nedeniyle, göz kapaklarında oluşan şişme durumları için tedavi olarak antibiyotik özelliğe sahip olan merhemlere veya göz damlalarına gereksinim duyulur.

Bitkisel yöntemler



Poşet çay: ​​​​​​Siyah çay poşeti içerisinde bulunan antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip olan ve göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanma durumlarına iyi geldiği bilinen doğal bir çözümdür. Gözlerde meydana gelen hafif şişlik sorunlarında tedavi olarak poşet çaylardan faydalanmak mümkündür. Çayınızı bir bardak sıcak su içerisinde demlenmeye bırakın. Sonra bir pamuk yardımıyla gözlerinize tatbik edin.