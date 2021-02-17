Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur?

Göz kapağı şişmesi; ağrılı ya da ağrısız şekilde, gözün hem üst hem de alt kapağını etkileyen ve gözü sarmış olan bağın dokularda enflamasyon ya da aşırı sıvı olduğunda meydana gelir.

Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz kapağı şişmesine karşı bitkisel tedavi yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Salatalık: Salatalık içeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde vücut adına genel şekilde yararlı olduğu gibi cilt adına da çok önemli faydaları bulunur. Gözlerde ortaya çıkan kaşıntılar adına da oldukça yarar sağlayan salatalık; şişlik ve tahriş gibi hastalıklara karşı da birebirdir.

- Çiğ Patates: Buzdolabında yaklaşık olarak iki saat bekletilen çiğ patatesler, çıkarıldıktan sonra gözlerde bulunan şişliklere konulabilir. Soğuk olmasından ötürü de kan dolaşımını hızlandırır.

- Yeşil Çay: Yeşil çayın, vücut adına çok yararlı çay çeşitleri arasında olduğunu belirtmek gerekir. Gözde ortaya çıkan iltihap ve kaşıntıların tedavisi için kullanıldığı zaman iyileşme süreci hızlanır. Bununla beraber gözlerin içerisinde mikrobik bir vaziyet bulunması halinde iyileşme görülecektir.

Göz Kapağı Şişmesine Evde Yapılacak Tedavi Metotları

Göz kapağı şişmesini evde tedavi edebilmek adına;

- Yastığın Duruşu: Gözlerdeki şişlik problemi; yastığın uyurken doğru şekilde yerleştirilmemesinden kaynaklanabilir.

- Buz Uygulaması: Gözlerde bulunan şişlik problemi, kan dolaşımının yetersiz olmasından ötürü ortaya çıkabilir. Buz uygulaması; kan dolaşımını hızlandıracağı için şişliğin seviyesini düşürür.

- Çay Poşeti: Evde yapılabilecek ve göz kapağına iyi gelecek en iyi yöntem; çay poşetlerinin gözlere konulması olarak belirtilebilir. Gözlere çay poşeti konulmadan önce suya koyup 5 dakika boyunca bekletmek gerekir. Sudan çıkarılan çay poşetleri minimumum 2 dakika boyunca bekletmek yeterlidir. Daha sonra gözlere yerleştirilerek, şişme en az seviyeye indirilebilir.

Göz Şişliğinin Geçmesi İçin Yapılması Gerekenler

Göz kapağı şişliği; rahatsız eden bir estetik problemdir. Kimi vaziyetlerde hastalıktan kaynaklı olsa dahi genel olarak alkol, sigara ve uykusuzluktan ortaya çıkar. Bu yüzden bu problemlerden kurtulmak en mühim gereksinimdir. Göz kapağı şişliklerinin geçmesi adına aşağıdaki yollara başvurmak önemlidir;

- Uykusuzluk problemini en aza indirmek gerekir. Uyumakta zorluk çekme, geç uyuma gibi durumlar psikolojik anlamda çöküntüye sebep olabilmektedir. Bununla beraber göz kapağı şişmesinin uykusuzluk problemiyle ilişkili olduğu söylenebilir.

- Alkol ve sigaradan uzak durmak önemlidir. Göz kapağı şişliği olan birey, alkol ya da sigara kullanıyorsa göz şişliği sorunundan kurtulmak adına bunların bırakılması gerekir. Aksi durumda tedavi metotlarının hiçbiri kesin sonuç vermeyecektir. Bırakamayanlar ise en aza indirmelidir. Bu şekilde göz kapağı şişliğinin tedavisi daha olumlu sonuç verecektir.