Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri
17.02.2021 - 18:05 |

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz kapağı şişmesi; ödem, enfeksiyon, böcek ısırması ya da alerji gibi birçok sebepten ötürü ortaya çıkabilir. Şişmenin sebebi ödem ya da enfeksiyon ise mutlaka olarak bir hekime görünmek önemlidir. Göz kapağı şişmesinin genel olarak bir gün içerisinde kendi kendine geçtiği belirtilebilir. Şişme durumuna acı ya da kaşıntı gibi problemler eşlik ediyorsa, problemin temel nedeni ciddi bir hastalığa dayanıyor olabilir. Göz kapağı iltihabının semptomları arasında; acı, göz kızarması, akıntı, ışığa karşı hassaslık sıralanabilir. Problem bireyin görüşünü önlüyorsa mutlaka olarak göz hekimine gitmek gereklidir.

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri
ABONE OL

Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur?

Göz kapağı şişmesi; ağrılı ya da ağrısız şekilde, gözün hem üst hem de alt kapağını etkileyen ve gözü sarmış olan bağın dokularda enflamasyon ya da aşırı sıvı olduğunda meydana gelir. 

Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz kapağı şişmesine karşı bitkisel tedavi yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Salatalık: Salatalık içeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde vücut adına genel şekilde yararlı olduğu gibi cilt adına da çok önemli faydaları bulunur. Gözlerde ortaya çıkan kaşıntılar adına da oldukça yarar sağlayan salatalık; şişlik ve tahriş gibi hastalıklara karşı da birebirdir.

- Çiğ Patates: Buzdolabında yaklaşık olarak iki saat bekletilen çiğ patatesler, çıkarıldıktan sonra gözlerde bulunan şişliklere konulabilir. Soğuk olmasından ötürü de kan dolaşımını hızlandırır.

- Yeşil Çay: Yeşil çayın, vücut adına çok yararlı çay çeşitleri arasında olduğunu belirtmek gerekir. Gözde ortaya çıkan iltihap ve kaşıntıların tedavisi için kullanıldığı zaman iyileşme süreci hızlanır. Bununla beraber gözlerin içerisinde mikrobik bir vaziyet bulunması halinde iyileşme görülecektir. 

Göz Kapağı Şişmesine Evde Yapılacak Tedavi Metotları

Göz kapağı şişmesini evde tedavi edebilmek adına; 

- Yastığın Duruşu: Gözlerdeki şişlik problemi; yastığın uyurken doğru şekilde yerleştirilmemesinden kaynaklanabilir.

- Buz Uygulaması: Gözlerde bulunan şişlik problemi, kan dolaşımının yetersiz olmasından ötürü ortaya çıkabilir. Buz uygulaması; kan dolaşımını hızlandıracağı için şişliğin seviyesini düşürür. 

- Çay Poşeti: Evde yapılabilecek ve göz kapağına iyi gelecek en iyi yöntem; çay poşetlerinin gözlere konulması olarak belirtilebilir. Gözlere çay poşeti konulmadan önce suya koyup 5 dakika boyunca bekletmek gerekir. Sudan çıkarılan çay poşetleri minimumum 2 dakika boyunca bekletmek yeterlidir. Daha sonra gözlere yerleştirilerek, şişme en az seviyeye indirilebilir. 

Göz Şişliğinin Geçmesi İçin Yapılması Gerekenler

Göz kapağı şişliği; rahatsız eden bir estetik problemdir. Kimi vaziyetlerde hastalıktan kaynaklı olsa dahi genel olarak alkol, sigara ve uykusuzluktan ortaya çıkar. Bu yüzden bu problemlerden kurtulmak en mühim gereksinimdir. Göz kapağı şişliklerinin geçmesi adına aşağıdaki yollara başvurmak önemlidir;

- Uykusuzluk problemini en aza indirmek gerekir. Uyumakta zorluk çekme, geç uyuma gibi durumlar psikolojik anlamda çöküntüye sebep olabilmektedir. Bununla beraber göz kapağı şişmesinin uykusuzluk problemiyle ilişkili olduğu söylenebilir.

- Alkol ve sigaradan uzak durmak önemlidir. Göz kapağı şişliği olan birey, alkol ya da sigara kullanıyorsa göz şişliği sorunundan kurtulmak adına bunların bırakılması gerekir. Aksi durumda tedavi metotlarının hiçbiri kesin sonuç vermeyecektir. Bırakamayanlar ise en aza indirmelidir. Bu şekilde göz kapağı şişliğinin tedavisi daha olumlu sonuç verecektir. 

 

 

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ateş Basması Nedir, Neden Olur? Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ateş Basması Nedir, Neden Olur? Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir? Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir? Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Uykuda El Uyuşması Neden Olur? Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Uykuda El Uyuşması Neden Olur? Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet