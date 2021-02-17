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17.02.2021 - 18:26 |

Göz Kuruluğu Nedenleri Nelerdir? Göz Kuruluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Göz kuruluğu hastalığı kış aylarının gelmesi ile birlikte etkisini daha da artırmaktadır. Özellikle kapalı ortamlarda bulunan ısıtmaların etkisi ile ortamdaki hava kurumaktadır. Bu da göz kuruluğu hastalığının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Göz kuruluğu nedenleri nelerdir? Göz kuruluğu tedavi edilmezse ne olur? İşte, tüm detaylar.

Göz Kuruluğu Nedenleri Nelerdir? Göz Kuruluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?
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Göz kuruluğu, pek çok farklı sebepten ötürü ortaya çıkabilmektedir. Özellikle havanın kurumasına neden olan havalandırma sistemleri, lens kullanımı, bilgisayara uzun süre bakmak göz kuruluğuna sebep olur.

Göz Kuruluğu Nedenleri Nelerdir?

Göz yaşının yetersiz bir şekilde üretilmesi nedeni ile gözlerde kuruluk meydana gelmektedir. Bu rahatsızlık kuru göz hastalığı ismi ile bilinmektedir. Özellikle yaşlı insanlarda göz kuruluğu hastalığı daha sık görülmektedir. Yaşlılarda daha çok görülmesinin sebebi ise belli bir yaştan sonra göz yaşı üretiminde azalmanın meydana gelmesidir.

Kadınlarda menopozdan sonra sıklıkla göz kuruluğu hastalığı görülmektedir. Diyabet, kalp rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, göz tansiyonu gibi problemler de göz kuruluğu sebepleri arasında yer almaktadır. Kişilerin yetersiz beslenmesi de göz kuruluğu hastalığına neden olur.

Göz Kuruluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kuru göz hastalığının anlaşılabilmesi için öncelikle bir göz doktoruna görünmek gerekmektedir. Bu hastalığın giderilmesi amacı ile doktor suni göz yaşı yanında jel reçete eder. Bu ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. 

Eğer göz kuruluğu problemi oldukça ilerlemiş ise bu gibi durumlarda göz yaşı torbalarında geçici tıkaçlar kullanılır ve göz yaşının kaybedilmesinin önüne geçilmiş olur. Bunun yanında rahatsızlığın devam etmesi durumunda lazer ile buraların kalıcı bir şekilde kapatılması da sağlanabilmektedir.

Gözyaşının buharlaşması gibi durumların önüne geçmek adına kişilere koruyucu gözlükler de verilebilmektedir. Eğer gözyaşı eksikliğinden iltihaplanma meydana gelirse bunun için de ilaç tedavisi uygulanır.

Göz Kuruluğu Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Göz kuruluğu ilerlediği zamanlarda göz kaybı gibi ciddi sonuçlara da yol açabilir. Göz kuruluğu belirtileri şu şekildedir;

Kişilerin göz kapaklarını açma isteklerinde azalmalar görülür.

Kişilerin gözlerinde kaşıntı problemleri meydana gelir.

Sabah uyandığında kişilerde göz kapaklarını açmada sıkıntılar yaşanması

Duman ve rüzgar gibi problemler nedeni ile gözlerde çok fazla hassasiyet yaşanması

Gözün iç kısmında ipe benzer oluşumların meydana gelmesi

Bir şey okurken, okumada zorlanma, gözde hızlı bir şekilde yorulma meydana gelmesi

Lens takma durumunda kişilerde baş ağrısı gibi sıkıntıların ortaya çıkması

Göz Kuruluğu Nasıl Önlenir?

Göz kuruluğu olmaması adına kişilerin dikkatli olması gereken bazı konular şu şekildedir;

Özellikle bilgisayarla uzun süre çalışmak zorunda olan kişilerin kısa molalar vermesi oldukça önemlidir.

Göz kırpma eylemi göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kişilerin belli aralıklarla göz kırpması göz sağlığı için çok önemlidir. 

Çok rüzgarın olduğu günlerde gözlerin bir gözlük yardımı ile korunması gerekir.

Gözün kurumasını engellemek amacı ile klima, saç kurutma makinesi gibi cihazların direkt göze üflemesine engel olmak gerekir. 

Sürekli göz ovuşturma da göz kuruluğuna neden olur. Bu sebeple bu duruma da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gözde kuruluk olup olmaması fluorescein gözyaşı testi ile belirlenmektedir. Bunun yanında tedaviye başlanmak amacı ile gözde iltihap durumunun da araştırılması gerekir. Göz kuruluğuna sebep olan faktörler için testler yapıldıktan sonra tedaviye başlanması gerekir. 



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