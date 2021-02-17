Göz Nezlesi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Göz Nezlesinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz nezlesi, tekrarlarsa körlüğe yol açabilecek potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır. Sanayileşmiş ülkelerde bulaşıcı körlüğün önde gelen nedenidir.

Göz Nezlesi Nedir?

HSV-1 (Herpes Simplex Virus) adı verilen bir virüs, öncelikle göz nezlesinden sorumludur. Enfekte bir kişinin mukoza zarları veya cildi ile temas yoluyla kolayca bulaşır. Yeni doğmuş bir bebek, anneleri doğduğunda genital herpes ile enfekte olmuşsa, göz nezlesi alabilir. Hastalık, nezle olan bir denek gözünü kaşıdıktan sonra gözlerine dokunduğunda da kendi kendine bulaşabilir.

Göz Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?

İlk başta, göz nezlesini akut konjunktivit ile karıştırabiliriz. Nitekim göz kırmızımsı bir görünüme sahip, sulu ve göz kapağı az ya da çok şişmiş görünüyor; ayrıca denek tarafından gözde kum taneleri hissi de hissedilir. Göz çevresinde ve göz kapağında bir demet halinde gruplanmış küçük veziküller mevcutsa veya nezle görünüyorsa, bunlar göz nezlesinin karakteristik belirtileri olduğu için hemen bir göz doktoruna danışılmalıdır.

Patoloji teşhis edildiğinde nüks olabilir; her bölümle birlikte hastalık kötüleşir ve korneaya zarar vererek yavaş yavaş bulutlanmasına neden olabilir. Bu virüsün sık sık saldırıları, gözün hassasiyetini azaltan sinir hasarına neden olur. Bazı durumlarda kornea nakli zorunludur. Kabarcık oluşumundan ciltte oluşacak kabuk kaybına kadar bulaşıcılık maksimumdur.

Göz Nezlesinin Tedavileri Nelerdir?

Bu oftalmik hastalık bir doktor tarafından hızlı bir şekilde tedavi edilmediğinde, herpetik keratite dönüşür ve görme bozulur. Öte yandan, bir göz doktoru tarafından zamanında alındığında, gözün herpesi antibiyotiklerle (anti-herpetics) tedavi edilebilir. Ek olarak, bazen antiviraller yeterli değildir ve uzman, antiinflamatuar özellikleri nedeniyle kortikosteroidleri tedavi ile birleştirmelidir.

Bir nüks varsa, hastalık kronikleşir ve buna paralel olarak çeşitli tedavilerin günlük rutinini gerektirir (oftalmik merhem, tabletler, göz damlaları, vb. Lokal olarak uygulanması). Aktif olarak kendini göstermese bile bu virüsün vücutta her zaman mevcut olduğunu bilmelisiniz. Güneşe maruz kalma, ateş, stres ve yorgunluk, bağışıklık savunmamızı azalttığı için katkıda bulunan faktörlerdir.

Göz Nezlesi Neden Olur?

Gözdeki kızarıklık, çoğunlukla gözü besleyen küçük kan damarlarının genişlemesi veya yırtılmasından kaynaklanır. Basit tahrişten acil durumları oluşturan daha ciddi göz hastalıklarına kadar çok sayıda faktör ve patolojiden kaynaklanabilir. Kızarıklık ağrı, batma, kaşıntı, görme keskinliğinde azalma vb. İle ilişkilendirilebilir. Ağrı ve görme kaybı uyarı işaretleridir; kızarıklığın kendisi mutlaka endişe nedeni değildir.

Gözdeki kızarıklık veya tahriş genellikle ciddi değildir, ancak potansiyel olarak ciddi bir yaralanmayı temsil edebilir. Görme keskinliğinde bir azalma fark ederseniz, acilen danışın. Aynı şekilde, kızarıklık bir yaralanmadan sonra ortaya çıkarsa, haleler görürseniz veya baş ağrısı ve mide bulantısı çekerseniz, bu acil bir durumdur.

Göz kızarıklığına neden olabilecek birkaç durum vardır. Bazıları acil durumları temsil eder, ancak diğerleri hafiftir ve tedavi olmaksızın gider. Gözlerdeki kızarıklık derecesi hastalığın ciddiyetini göstermez. Göz ağrısı veya bulanık görmenin varlığı, ciddi bir nedeni düşündürür.