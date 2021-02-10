Göz Tembeliği Nedir? Yetişkinlerde Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz tembelliği tıp dilinde ambliyopi olarak bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık ile birlikte görmede keskinlik epey azalmıştır. Bundan dolayı bir göz diğer göze göre daha az görür. Hasta özellikle tek eli diğer gözünü kapatınca göz tembelliği daha da kolay fark edilir.

Göz Tembelliği Nedir?

Göz tembelliği kısaca bir gözde yer alan yapısal bozulmaların olması nedeni ile diğer göze karşı daha az görmesine göz tembelliği denilmektedir. Göz tembelliği doğumdan itibaren ortaya çıkabilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde gözlemlenen bir durumdur. Göz tembelliği çeşitli tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilien bir hastalıktır. Bu göz hastalığında başarı oranı çocuklarda daha fazladır. Bundan dolayı hastalık tespit edilir edilmez tedaviye başlanmış olması gerekmektedir.

Özellikle göz tembelliği olan kişilerde beyin daha iyi gören gözün sinyallerini alır. Böylelikle diğer gözden gelen görme sinyalleri göz ardı edilir.

Yetişkinlerde Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz tembelliği pek çok çeşit tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilen bir durumdur. Göz tembelliğinde ki kullanılan tedavi yöntemleri şu şekildedir;

1) Göz Kapama Tekniği: Bu tedavi yöntemi en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu tedavide sağlam olan göz kapatılır. Hasta sadece göz tembelliği olan gözü ile görülür. Böylece göz tembelliği olan gözde daha iyi görmesi sağlanmaktadır. Yetişkinlerde de ve çocuklarda da uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Gözün kaç gün kapanacağı da doktor tarafından belirlenmiştir.

2) Ortoptik Tedavi: Fiziki tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu hareketle göz kaslarının daha iyi kasılması sağlanır. Böylece göz kasları bu tedavi ile daha da güçlendirilir. Aynı zamanda derinlik algısı da bu tedavi yönteminde artar. Göz egzersizi olarak da bilinen bu tedavi yöntemi yetişkinlerde uygulanan bir göz tembelliği tedavisidir.

3) CAM Tedavisi: Seanslar halinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. CAM tedavisi kapama tedavisi ile birlikte yapılabilir. Makine yardımı ile yapılan bu tedavi yönteminde gözün daha iyi görmesi sağlanır. Aynı zamanda göz kasları bu tedavi seçeneği ile birlikte güçlendirilir. Gözün odak noktası da artar.