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08.01.2021 - 12:12 |

Göz yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde çözüm önerileri nelerdir?

Gözler belki de en hassas davrandığımız organımız olmaktadır. Bu sebeple çoğu zaman göze müdahale etmekten imtina ederiz. Ancak bazı durumlarda göze doktorun izni ile müdahale edebiliriz. Sizler için göz yanmasına ne iyi gelir ve evde uygulanabilecek çözümleri derledik.

Göz yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde çözüm önerileri nelerdir?
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Göz nezlesi, alerjiler, gözde kuruluk olması ve göz yangısı gibi problemler nedeniyle gözlerde yanma meydana gelmektedir. Bunun için öncelikle doktor ile görüşülmesi ve tavsiye ederse yardımcı tedavilerin uygulanması yerinde bir karar olacaktır.

Göz yanmasına ne iyi gelir?

Göz yanması şikayetini genel olarak gözde sulanma, çapaklanma, batma hissi ve ağrı takip etmektedir. Burada vereceğimiz tavsiyeler ise nedene bağlı kalmaksızın yapılabilecek yöntemler olmaktadır.

Gözlerin yanmasına neden olan birçok dış faktör bulunmaktadır. u çevresel etkenlere örnek vermek gerekirse; toz, sigara dumanı, klor, saç spreyleri ve parfümler olmaktadır. Bu tür dış etkenlerden uzak durarak göz yanması şikayetlerini azaltabilirsiniz.

Bazı insanlar alerjileri olduğunu bilmeden yaşamaktadır. Eğer sürekli olarak bir göz yanması problemi yaşanıyorsa o zaman toz, hayvan kepeği ve küf gibi alerjenlere karşı alerjinin olup olmadığı tespit edilmeli ve eğer varsa bu alerjenlerden uzak durulması gerekmektedir.

Evde çözüm önerileri nelerdir?

Göz yanması problemleri yaşayan kişilerin öncelikle bu rahatsızlığa sebep olan hastalığın teşhisinin yapılması daha sonrasında doktorun önerdiği tedavinin takip edilmesi gerekmektedir. Diğer bir yandan doktorunuzun da bilgisi dahilinde aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Göz yanmalarına karşı kullanılacak ilk yöntem gül suyu olmaktadır. Gül suyu bir pamuğa dökülmeli ve daha sonra göz kapakları da dahil olmak üzere bu pamukla göz çevresinin silinmesi gerekmektedir. Gül suyu aynı zamanda göz altı morluklarına ve göz altı kararmalarına da iyi gelen bir yöntem olmaktadır.

Göz yanmasına yardımcı olacak bir diğer yöntem ise çay baskısı olmaktadır. Bunun için demleme çaylar kullanılabileceği gibi poşet çaylar uygulamanın daha kolay olmasını sağladığı için tercih sebebi olmaktadır. Bunun için soğumuş çay poşetlerinin gözlerin üzerinde 15 dakika bekletilmesi gerekmektedir.

Özellikle göz nezlesi olan kişilerin el hijyenlerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü en ufak bir bulaşta göz enfeksiyonu olma ihtimalleri bulunmaktadır.

Göz yanmalarına iyi gelecek bir diğer yöntem ise soğuk su olmaktadır. Bunun için gözlerin soğuk su ile yıkanması yeterli olmaktadır.

Göz yanmasının sebepleri nelerdir?

Göz yanması bir hastalık değil, hastalığın belirtisi olmaktadır. Bu sebeple göz yanması yaşatabilecek birçok hastalık ve etken bulunmaktadır. Göz yanmasına sebebiyet verici hastalıkların içerisinde sıklıkla; fotofobi, göz nezlesi, alerji, rosecea, wegener granülomatozisi ve göz kuruluğuna neden olan hastalıklar bulunur.

Göz yanmasının çevresel faktörleri içerisinde ise; sigara dumanı, toz, çamaşır suyu, klor, ağır kimyasallar, soğuk hava, sıcak ve kuru hava, sabun, şampuan ve lenslerin uzun süre kullanılması olmaktadır.

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