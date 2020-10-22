Gözlük Reçetesi Kaç Gün Geçerlidir? 2020 Gözlük Reçetesi Geçerlilik Süresi

Sağlık Güvenlik Kurumu bünyesinde 2017 yılında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber gözlük reçetesinin süresi belirlenmişti. Bu doğrultuda 2020 güncel bilgiler eşliğinde de aynen sürecin devam ettiğini söylemek mümkün.

Gözlük Reçetesi Kaç Gün Geçerlidir?

Gözlük reçetesinin kaç gün geçerli olduğunu öğrenmek isteyenler için bunun 10 gün olarak tescil edildiğini söylemek mümkün. Burada 10 günden kasıt 10 iş günü olarak öne çıkıyor. Yani reçeteyi aldığınız andan itibaren 10 iş günü içerisinde gözlük camınızı alma şansını elde edebilirsiniz. Sadece gözlük camı değil aynı zamanda gözü çerçevesinde bu süre içerisinde değiştirebilirsiniz.

SGK bünyesinde yapılan güncelleme ile beraber gözlük reçetesinin süresi 2017 yılında değişti. 2020 güncel bilgiler ışığı altında da 10 iş günü içerisinde gözlük reçetesini kullanmak mümkün. Aynı zamanda gözlük camı ve çerçevesi yeniletme de 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Yani elinizde bulunan reçete ile 10 iş günü içerisinde gözlük cam ve çerçeve alırken, yenileme süreci de 3 yıl boyunca devam etmektedir.

3 yıllık süre içerisinde eğer yeni bir muayene ile gözlük reçetesi alınır ise, o zaman cam ve çerçeve değişikliği birden fazla gerçekleşebilir. Bunun dışında şu an özel ya da devlet Hastanesi SGK bağlantılı olarak alınan tüm reçeteler, 10 iş günü itibariyle geçerliliğini korumaktadır. Böylece bu süre zarfında herhangi bir gözlükçüye giderek hem cam hem de çerçeveyi elde edebilirsiniz. Devletin sağladığı alt limit miktar doğrusunda elde edeceğiniz cam ve çerçeveyi 10 iş günü içerisinde alabilirsiniz.