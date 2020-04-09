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09.04.2020 - 13:16 |

Granit tezgah nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir?

Granit tezgahı temizlemenin ve dezenfekte etmenin en iyi yolu söz konusu olduğunda birçok farklı tavsiye var. Ancak bilmeniz gereken şu ki bu tezgahları parlak ve pürüzsüz hale getirmek için gerçekten özel temizleyicilere ihtiyacınız yok. İşte granit tezgahı temizlemenin yolları...

Granit tezgah nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir?

Granit çok sert ve mermerden daha az gözenekli bir yüzey olmasına rağmen, bazı durumlarda yapısı zarar gördüyse; yağ, kir ve lekeleri kolayca emer. Bu neden ile granit tezgahınızın yüzeyini kontrol etmenizi öneririz. 

Granit tezgahınızın gözeneklerinin kapalı olup olmadığını kontrol etmek için yüzeye birkaç damla su damlatın. Su damlacıkları yüzeyde boncuklanırsa, bu güvenli bir granit mühürünüz var demektir. Ancak eğer birkaç dakika sonra su granite içinde kaybolmuşsa, bu taşı yeniden kapatma zamanı anlamına gelir.

Granit tezgah nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir

Granit tezgahınızı temizlerken; sert veya aşındırıcı temizleyiciler ve süngerler kullanmamalısınız. Sirke, limon, kireç gibi asidik temizleyiciler; veya amonyak veya çamaşır suyu içeren herhangi bir temizlik ürünü tezgahınızın yapısına zarar verebilir. Bu kimyasalların sık kullanımı, dolgu macunu zamanla donuklaşır ve zayıflatır.

Bazı çok amaçlı yüzey temizleyiciler ayrıca granit için güvenli olduklarını belirtir. Tabii ki, mevcut corona virüs pandemisi ile, bu temizleyicileri bulmak daha zor hale geliyor.  Ancak granitinizi dezenfekte etmek için bu temizleyicilerden birine ihtiyacınız yok!

Bulaşık bezinizi ılık, sabunlu suyla ıslatın: Temiz bir kaba; ılık su ve yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı doldurun. Ardından temiz bir bulaşık bezini iyice bu suyun içerisinde ıslatın.

Granit tezgahı silin: Bu kısmı nasıl yapacağınızı size söylememize gerek yok. Tezgahınızdaki kit veya kırıntıları silmek için ıslak bulaşık bezinizi kullanın.

Çizilmeyi önlemek için mikrofiber bir bezle kurulayın: Çizilmeyi önlemek için granit tezgahınızı bir mikrofiber bezle veya yumuşak bir havluyla kurulayın ve parlatın. Daha sonra tezgahınızın yüzeyini izopropil içeren bir dezenfektan ile silip; yine nazik bir bezle iyice durulayın.


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