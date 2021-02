Gribal Enfeksiyon Nedir? Kışın Artan Gribal Enfeksiyonlar Karşısında Doğal Yöntemler...

Gribal enfeksiyonlar, virüs rahatsızlıklarının başında gelen en önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Bağışıklığı zayıf olan kişilerde; kalp kası iltihabı, menenjit, zatürre ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Daha çok kış mevsiminde görülen gribal enfeksiyon yaş fark etmeksizin herkesi etkilemektedir. Bilhassa çocukları, kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve bağışıklığı zayıf olan bireyleri etkileyen gribal enfeksiyonlar tedavi edilmediği zaman ölüme neden olmaktadır.



Gribal Enfeksiyon Nedir?



Gribal enfeksiyonlar; yüksek ateş, halsizlik, öksürük gibi şikayetlerle ortaya çıkan ve özellikle kış mevsiminde görülen hastalıklardır. Hastalıklara İnfluenza A ve B virüsleri sebep olmaktadır.



Gribal enfeksiyonlara sebep olan virüsler; genom dizilimini farklılaştırarak devamlı bir evrimleşme sürecinde olmasından ötürü her sene değişik türdeki virüslerin sebep olduğu salgınlar yaşanır. Bu yüzden de her sene grip aşısı olmak; gribin etkilerinin o sene adına önlenmesini ve azalmasını sağlar. Bununla beraber salgın döneminde hasta bireylerle temas etmemek, bol bol sıvı tüketmek, kişisel temizliğin yapılması, vitaminli besinlerle beslenmek gibi hususlar gribal enfeksiyonların olumsuz etkilerini en aza indirir.



Kışın Artan Gribal Enfeksiyonlar Karşısında Doğal Yöntemler



Kışın artan gribal enfeksiyonlara doğal yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:



- Probiyotik içerikli besinlerin tüketilmesi gerekir. Probiyotik içerikli besinlere; enginar, soğan, hindiba, sarımsak, şeker pancarı, pırasa, brokoli, balkabağı, yer alması, evde yapılan yoğurt, turp, tatlı patates gibi besinler sıralanabilir.



- C vitamini içerikli besinlerin tüketilmesi gerekir. Beyaz kan hücreleri ve bağışıklık sistemi hücrelerini uyarıp, gribal enfeksiyonlarla mücadele konusunda önemli destektir. Yeteri kadar sebze ve meyve tüketmek, gereken durumlarda doktor tavsiyesi ile C vitamini desteğinin alınması oldukça önemlidir. En yüksek C vitamini barındıran besinler ise; kivi, portakal, biber türleri, greyfurt ve ananastır.



- Çinko içerikli gıdalar, gribal enfeksiyonların olumsuz etkilerini düşürür. En iyi çinko kaynakları ise; kaju, kabak çekirdeği, yumurta, deniz ürünleri, serbest biçimde gezen hayvanların etleri, ıspanak, nohut, mantar şeklinde sıralanabilir.



- D vitamini almak kışın artan gribal enfeksiyonlar için oldukça önemlidir. Güneş ışığıyla vücutta D vitamini karşılanır. Kış mevsiminde güneşten uzak kalınması nedeniyle D vitamini eksikliği ile karşılaşılabilir. Bu durumda D vitamini içerikli takviyeler alınabilir.