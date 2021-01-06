Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Grip, kış mevsiminde en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. İnfluenza virüsünün neden olduğu bu hastalık genellikle yüksek ateş, kuru öksürük ve halsizlik ile ortaya çıkmaktadır.

Grip belirtileri nelerdir?

Son yıllarda en fazla görülen hastalıklardan bir tanesi de griptir. Bağışıklık sisteminin düşmesi ile birlikte vücuda giren influenza virüsü grip hastalığına neden olmaktadır. Grip olduktan sonra ateş 38 ve ya 39 dereceye kadar yükselebilir. Aynı zamanda grip hastalığında baş ağrısı yaşanır.

Genel vücut ağrısının da görüldüğü bu hastalıkta kişi yaklaşık 2 ve ya 3 hafta süren bir yorgunluğa neden olur. Bu hastalık sürecinde kişi kendini çok yorgun ve halsiz hisseder. Aynı zamanda kemik ve eklem ağrıları da görülmektedir.

Grip olan kişilerde burun tıkanıklığı meydana gelir. Bunun yanı sıra grip olan kişide boğaz ağrısı de oluşur. Halsiz ve yorgunluk hisseden grip olan kişide kuru ve sık sık öksürük meydana gelir. Özellikle gribe bağlı olarak çeşitli komplikasyonların da görülme olasılığı vardır. Grip tedavi edilmediği ve ilerlediği takdirde zatürre, ensefalit ve miyokardittir hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca grip hastalığından sonra komplikasyonlara bağlı olarak ölümler de oluşabilir.

Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Grip belirtileri ortaya çıktıktan sonra mutlaka doktora gidilmelidir. Bu sayede uzman hekim tarafından belirtiler incelenerek doğru tanı konulur. Hastalığa konulan tanının ardından grip tedavisine başlanır. Bunun için grip ilaçları kullanılır.

Grip tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Aynı zamanda hastalık belirtileri başladıktan ilk 48 saat içerisinde bu ilaçlar kullanılmalıdır. Grip ilaçları özellikle riskli gruplara uygulanmalıdır. Ayrıca grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Bol sıvı alınmalıdır. Grip süresince yatak istirahati olmalı ve bol miktarda sebze ile meyve tüketilmelidir. Bu süreçte hijyene de oldukça dikkat edilmelidir.

Gripten korunmak için neler yapılmalı?

Gripten korunmak için özellikle kış mevsiminde bazı önlemlerin alınması gerekir. Özellikle grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın olan zamanlarda kalabalık durumlardan uzak durmak gerekir. Ayrıca grip olan kişi sık sık ellerini yıkayarak maske kullanmalıdır. Bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması gerekir. O nedenle sağlıklı beslenerek ve hareketli bir yaşama geçilerek gripten korunma sağlanmalıdır. Kişiler kış mevsiminde öpüşmekten ve tokalaşmaktan kaçınmalılar. Gripten korunmanın en önemli etkenlerinden bir tanesi de aşı yaptırmaktır.

Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

Grip hastalığına yakalanmamak için ve gripten kurtulmak için beslenmeye de çok dikkat etmek gerekir. Bu süreçte bağışıklık sağlayacak besinlerin tüketilmesi gerekir. Özellikle mideyi yormayan hafif ama güçlü bir beslenme tarzı benimsenmelidir. Grip olan kişiler tavuk çorbası, paça çorbası ve soğan, sarımsak tüketmeliler. Grip olunan süre boyunca ise ekinezya, zencefil, kekik çayı, okaliptus çayı ve kuşburnu gibi bitki çayları tüketilmelidir. Bu besinler de genel olarak grip hastalığına iyi gelir. Aynı zamanda grip olduktan sonra bol bol su tüketilmelidir. Bu süreçte sıvı alımı ise oldukça önemli olur.

Grip ile ilgili bilinmeyenler

Grip hastalığı dünya halkları arasında en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Grip doğru tedavi edilmediği takdirde çok kötü sonuçlar doğurabilir. Grip bulaşıcı viral bir hastalık olarak bilinir. Genel olarak yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük belirtileri ile ortaya çıkan grip belirtilerinden sonra tanı konularak tedavi uygulanmalıdır. Aynı zamanda grip olduktan 24 saat içinde ilaçlar kullanılmalıdır. Ancak o zaman ilaçlar etkisini gösterir. Grip olduktan sonra ise antibiyotik kullanılması önerilmez. Bu süreçte ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Bu şekilde iyi bir bakım ve doğru ilaç kullanımı sayesinde grip hastalığı da kısa süre içerisinde geçecektir.

Grip aşısını kimler yaptırabilir?

Grip hastalığının önüne geçmek için mutlaka aşı yaptırılması gerekir. Aşı genel olarak grip hastalığının geçmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Grip aşısı yaptırmak için belli başlı durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Özellikle 65 yaş üstündeki kişilere ve yüksek risk grubundaki kişiler ile yakın temas kuranlara grip aşısı yaptırılmalıdır. Kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf olan kişilere grip aşısı yaptırılmalıdır. Aynı zamanda uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklara ve gençlere de aşı yaptırılmalıdır. Hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanları öncelikli aşı yaptırılması gereken kişiler arasında yer alır. Ayrıca hamile kadınlar ve bebekler de mutlaka aşı yaptırılmalıdır.

Gribe ne iyi gelir?

Grip hastalığını kolay bir şekilde atlatabilmek için gribe iyi gelen besinler tüketilmeli ve doğru ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra gribi geçirmek için evde de bazı yöntemler uygulanabilir.

Özellikle boğaz ağrılarını ve öksürüğü dindirmek için tuzlu su gargarası yapılmalıdır. Bu sayede boğaz iltihabı da kurutulur. Bu sayede boğazdaki şişkinlik de geçer. Boğaz ağrısını geçirmek ve direnci yükseltmek için elma sirkesi su ile karıştırılarak içilir. Aynı zamanda boğaz ağrısını geçirmek için ballı, zencefilli, tarçınlı çaylar ve karışımlar da tüketilebilir.

Bal boğazı yumuşatarak öksürüğün etkisini de hafifletir. Grip olan kişiler bağışıklıklarını güçlendirmek adına bol bol tavuk suyuna çorba içmeliler. Bu çorba kişinin daha çabuk toparlanmasını sağlar. Ayrıca hastalık süresince belli aralıklar ile limonlu su tüketilmelidir. Bu sayede vücut ihtiyacı olan C vitaminine kavuşmuş olur. Grip hastalığına yakalanan kişiler mutlaka hijyenlerine dikkat etmeli ve ellerini sık sık yıkamalılar.