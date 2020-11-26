Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Grip ile Kovid-19 arasındaki en önemli fark ne? İşte bilinmesi gerekenler
26.11.2020 - 16:25 |

Grip ile Kovid-19 arasındaki en önemli fark ne? İşte bilinmesi gerekenler

Bu günlerde pek çok insanın aklına en ufak bir öksürük ya da halsizlikte bile Kovid-19 hastalığı geliyor. Oysa bunun sebebi grip olabilir. Her ne kadar koronavirüsün sebep olduğu Kovid-19 hastalığının belirtileri grip belirtilerine çok benzese de bazı önemli farklar var. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, Kovid-19'da gripten farklı olarak görülen belirtileri sıralayarak önemli bilgiler paylaştı

Grip ile Kovid-19 arasındaki en önemli fark ne? İşte bilinmesi gerekenler
ABONE OL

Grip, genelde Influenza A ve Infulenza B virüslerinin bulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu virüslerin özellikle kış aylarında salgına yol açabildiklerini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, "Grip salgınlarından grip aşısıyla korunmak mümkün. Ancak Kovid-19’a karşı henüz geliştirilmiş bir aşı yok. Kovid-19’dan korunmak için aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor” dedi. 

Her iki virüs de damlacık yoluyla bulaşıyor

Grip virüslerinin koronavirüs gibi insandan insana benzer şekilde yani damlacık yoluyla bulaştığının altını çizen Doç.Dr. Elif Hakko, “Bu damlacıklar insanların ağız ve burunlarından çıkan damlacıklarla, yani hapşırma, öksürme, sümkürme hatta konuşma yoluyla bulaşabilir. Bu damlacıklar başka bir insan tarafından solunursa veya virüs olan kirli bir yüzeye temas edilip eller ağız, burun veya göze değdirilirse de virüs o kişiye bulaşabilir” hatırlatmasında bulundu. 

Grip ve Kovid-19'a aynı anda yakalanılabilir mi?

Her iki virüsün de herhangi bir belirtiye yol açmadan bulaştırılabildiğini hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, "Bu virüslerden herhangi birini taşıyorsanız sizde bir belirti olmasa dahi başka insanlara bulaştırabilirsiniz. Ancak araştırmalar Kovid-19’un, grip virüslerine göre çok daha kolay bulaştığını gösteriyor. Yani kalabalık bir ortamda bulunan ve koronavirüs taşıyan bir insan, o ortamdaki pek çok kişiye bu virüsü bulaştırabilir. Her ne kadar nadir bir durum olsa da hem grip hem de koronavirüse aynı anda yakalanmak mümkün" açıklamasında bulundu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Koronavirüsün yarattığı hastalığı hafif geçirmek için 10 öneri

Nefes darlığı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtilere dikkat!

Hem Kovid-19 hem de grip virüslerinin hafif hastalıklara yol açtıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabildiklerini söyleyen Doç.Dr. Elif Hakko, “Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı. Kovid-19 gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler de gösterebilir. Bazı Kovid-19 hastalarında ise koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı da görülebiliyor. Kovid-19’un aslında vücuttaki tüm organları olumsuz etkilediği görülüyor. Bu belirtiler görüldüğünde bir sağlık kurumuna başvurup test yaptırarak gribe mi Kovid-19’a mı yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı gibi ağır şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir hastanenin acil servisine başvurmalısınız" diye konuştu.

Evde kalınması ve aileye bulaştırmamak için izole olunması şart

Grip belirtilerinin genelde 4-5 günde geçtiğini, bu hastalığın geçmesinin bazen 7 günü de bulabildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, “Ancak COVID-19 enfeksiyonu 10 gün, hatta bazen daha uzun da sürebilir. Hem grip hem COVID-19 enfeksiyonuna yakalandığınızda evde kalmanız, ev içinde de ailenize bulaştırmamak için izole bir şekilde yaşamanız önemli. Her iki hastalıktan da evde dinlenerek, bol sıvı tüketerek ve ateş düşürücü ilaç kullanarak kurtulmak mümkün. Ancak bazı durumlarda her iki hastalık da zatürre, ciddi solunum yetmezliği, kalp, beyin ve kas dokularının iltihabı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu komplikasyonlar genellikle kronik hastalığı olanlarda ve ileri yaş grubunda görülüyor. Kovid-19 kan pıhtılaşması ve çocuklarda multisistem inflamatuar sendromu gibi bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Anlamını öğrenmek için bakın! İşte Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 Sözlüğü'

Hem grip hem de koronavirüsten korunmak için neler yapılabilir?

Doç.Dr. Elif Hakko hem grip virüslerinden hem de Kovid-19’dan korunmak ve yayılmasını engellemek için hatırlatmalarda bulundu: 

-Evden dışarı çıktığınızda maskenizi burnunuzu ve çenenizi örtecek şekilde takın.

-Sık sık el yıkayın.

-Her ortamda sosyal mesafeyi koruyun, insanlarla aranızda en az 3-4 adım mesafe olsun.

-Ellerinizle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın.

-Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmayın, hasta kişilerden uzak durun, temas etmeyin.

-Temas ettiğiniz yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

-Elinize hapşırıp öksürmeyin. Kolunuzun iç kısmına veya bir peçeteye hapşırın veya öksürün.

-Hastaysanız evde oturun.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Burcunuzdaki tutulma hassasiyetleri ortaya çıkarıyor. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çok hızlı hareket var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay tutulması ile eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, tutulmanın etkisi sizi eyleme geçiriyor. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size daha iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mine Ağır
Mine AğırÇocuklarda duygusal gelişim
Oğuz Kara
Oğuz KaraAidat Borcunun İlanı
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanEbeveynlerin sık yaptığı hatalar
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduLohusa erkekler
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiDiyabet ve mental sağlık
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKepçe kulak ameliyatı
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEl estetiği
Herbalist Tarkan Güveloğlu
Herbalist Tarkan GüveloğluCildi gerginleştiren 4 bitki
Betül Yergök
Betül YergökKasım indirimleri ve tüketim
Turhan Güldaş
Turhan GüldaşMutluluğun anahtarı mantrada saklı
En Çok İzlenen Videolar
Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?
Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni yıla girerken evinize mutluluk ve bereket getirecek, hayatınızı değiştirecek ritüeller

Yeni yıla girerken evinize mutluluk ve bereket getirecek, hayatınızı değiştirecek ritüeller

Grip ile Kovid-19 arasındaki en önemli fark ne? İşte bilinmesi gerekenler

Grip ile Kovid-19 arasındaki en önemli fark ne? İşte bilinmesi gerekenler

Neden aynı pijamayı 2 gün üst üste giymemeliyiz?

Neden aynı pijamayı 2 gün üst üste giymemeliyiz?

Kovid-19 dikkat edilmezse diyabeti olanları şeker komasına sokabilir!

Kovid-19 dikkat edilmezse diyabeti olanları şeker komasına sokabilir!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet