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14.02.2021 - 13:43 |

Grip Nedir? Gribe Ne İyi Gelir, Evde Çözüm Önerileri Nelerdir?

Grip, dört mevsim influenza adı verilen virüs nedeni ile 39 derece ateş ile şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, halsizlik, bitkinlik, hapşırık, sürekli yatma isteği, kuru öksürük ve baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Özellikle de kış aylarında sıkça karşılaştığımız grip nedir, gribe ne iyi gelir sizler için derledik.

Grip Nedir? Gribe Ne İyi Gelir, Evde Çözüm Önerileri Nelerdir?
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Grip, kış aylarında genellikle 6-8 hafta kadar etkisini sürdürür. İnfluenza virüsü, A, B, ve C tiplerine sahiptir. Bunun C tipi insanlarda hastalık yapmaz. B tipi ise daha hafif seyreder. 

Gribe Ne İyi Gelir?

Gripten bir an önce kurtulmak, eski hayatınıza geri dönmek için yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor. Bunlar ise;

Bol bol dinlenmeye özen gösterin.

Günde en az 1.5 ile 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

Grip süresince iştahınızın azalması normaldir. Ama yine de vücudunuzun zinde kalabilmesi için düzenli yemek yemeğe özen göstermeniz gerekir. 

Hastalığınız süresince hastalığı diğer kişilere geçirmemek için işe, okula ve kalabalık ortamlara gitmemeye özen göstermeniz gerekir.

Kişilerle temasınızı olabildiğince en aza indirmeniz gerekir. 

Bol bol taze meyve ve sebze tüketmeye özen göstermeniz gerekir.

Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmaya özen göstermeniz gerekir.

Burun temizliği için burun spreyi ya da saf suyun içine tuz ekleyerek burnunuza çekebilirsiniz.

Grip için Evde Çözüm Önerileri Nelerdir?

Evde gribi geçirebilmek için vücut direncinizi arttıracak besinler tüketmeli ve bol bol C vitamini almaya özen göstermeniz gerekir. Grip olan kişilerin bolca tüketmesi gereken yiyecekler arasında, tavuk çorbası, paça çorbası, greyfurt, portakal, soğan, bal, sarımsak, okaliptus çay, limonlu çay, zencefil, ekinezya, adaçayı, kuşburnu çayı, kekik çayı yer alır.

Bu besinleri evde bol bol tüketerek gribi kısa süre içinde atlatabilirsiniz. Aynı zamanda hastalığınız boyunca bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmalı ve bol su içmeye özen göstermelisiniz. Gripten bir an önce kurtulmak için bolca dinlenmeye özen göstermeniz ve kalabalık ortamlardan uzak durmanız gerekir.

Grip Belirtileri Nelerdir?

Genellikle her insan, yılda en az bir defa gribe yakalanıyor. İnsandan insana solunum yolu ile bulaşan grip, bazı zamanlarda büyük salgınlar meydana getirebiliyor. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gün olduğu için hastalık belirtileri başlamadan bir gün öncesinde hastalığın bulaşıcı özelliği başlar. Grip başladıktan sonra evde hastalığı kolaylıkla atlatabilmek için vitamin içeriği yüksek besinler tüketmeli ve bol sıvı almaya özen göstermelisiniz. Grip belirtileri ise;

Yüksek ateş 38-39 derece

Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik 

Burun tıkanıklığı 

Öksürük 

Boğaz ağrısı

Vücudun pek çok noktasında hissedilen ağrı

Baş ağrısı

Grip Tedavisi Nasıl Yapılır?

Grip, virüs kaynaklı bir hastalık olduğu için net bir tedavisi yoktur. Kullanılacak olan antibiyotikler ise tam anlamı ile sonuç vermez. Çünkü antibiyotikler sadece bakterilere etki eder. Gribin bir an önce geçmesi için bolca dinlenmek, vitamin ve mineral içeren besinleri tüketmek, tedaviyi hızlandırır. Grip nedeni ile düşük bir ihtimal de olsa ölüm riski olduğu için risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması gerekir. Grip aşısı yaptırması gereken risk grubundaki kişiler,

65 yaş üstü kişiler

Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar (Bağışıklık sistemi düşük olanlar, kanser hastaları, kemik iliği ameliyatı olan kişiler, AIDS virüsü taşıyanlar)

İlk üç aydan sonra hamile kalan kişiler,

1. ayını doldurmuş bebekler,

Hastanede çalışan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, kreşlerde, huzur evlerinde çalışan kişiler,

Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar ve gençler,

Sürekli yakın temas halinde olunmasını gerektiren meslek gruplarında görev yapan kişiler.



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