'Grip olunca emzirilmez' hurafesine kanmayın!

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Çevik Gündoğan "Grip olduğunda annenin emzirmeyi kesmesi kesinlikle yanlış bir inanışın sonucu. Halk arasında özellikle konuşulur ama bir hurafedir. Tam tersine anne sütünü hiçbir şekilde kesmemeli. Çünkü sütü ile bebeğe doğal bağışıklık sağlıyor, gribe karşı antikorlar içerdiğinden koruyor. Yani anne sütü bebek için koruyuculuk sağlayan ilaç gibi" diyor.

Sonbahar geldi, grip sezonu açıldı. Havaların soğumaya yüz tutmasıyla hapşırık, öksürük, burun akıntısı şikayetleri de arttı. Her yıl olduğu pekçok kişi mevsim geçişlerinin olumsuz etkilerini yaşıyor. Ortalıkta kol gezen grip ve soğuk algınlığı emziren anneler içinse tam anlamıyla kabusa dönüşüyor! Zira onların düşünmesi gereken iki can var ve hemen akıllara o yakıcı soru geliyor: "Hastayken emzirirsem acaba sütümden bebeğime de geçer mi?" İşte bu endişe ne yazık ki grip veya nezle olan pekçok annenin bebeğini emzirmeye ara vermesine yol açıyor.

'Emzirme hurafeleri' pek çok şeyde karşımıza çıktığı gibi, grip mevsiminde de annelerin kapısını çalıyor. Bebeğini emziren bir anne grip veya soğuk algınlığı olduğunda hemen o çok yaygın yanlış inanışa kapılıyor ve 'sütümden bebeğime de geçerse' düşüncesiyle emzirmeye ara veriyor! Aslında o dönemde sütünün bebeği için bir şans olduğunu bilmiyor bile. İşte tam da mevsim geçişi nedeniyle hapşırığın, öksürüğün, burun akıntısının kısacası grip ve soğuk algınlığının kol gezdiği bugünlerde bu hurafe de kol geziyor! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Çevik Gündoğan, anne sütünün hiçbir şekilde kesilmemesi gerektiğini belirterek “Emziren anneler grip olduklarında kendi başlarına ilaç kullanmaktan kaçınmalılar. Doktora danıştıklarında 'hastalık ve anne sütü' açısından kar-zarar ilişkisine göre daha basit ilaçlarla tedavi olabiliyorlar. Anne sütünü hiçbir şekilde kesmiyoruz” diyor. Peki grip olduğunda annenin sütü bebeğine nasıl etki ediyor? Halk arasında yaygın inanışın aksine grip olan annenin sütünün bebeği için “tam bir koruyucu ilaç” olduğunu belirten Dr. Gündoğan “Grip olduğunda annenin emzirmeyi kesmesi kesinlikle yanlış bir inanışın sonucu. Tam tersine anne sütünü hiçbir şekilde kesmemeli. Çünkü sütü ile bebeğe doğal bağışıklık sağlıyor, gribe karşı antikorlar içerdiğinden bebeğini koruyor. O dönemde hasta olmasını daha da engelliyor aslında. Bilinenin aksine anne sütü o dönemde bebeği için koruyucu ilaç vazifesi görüyor” diyor.

Anne sütü mucizevi bir besin!

Anne sütü öyle bir mucize ki bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, zihinsel, beyinsel ve fiziksel gelişiminde son derece önemli rol oynuyor, kanserden kalbe, diyabetten obeziteye dek pek çok hastalığa karşı ileriki yaşlarda da koruyucu oluyor. Sonbahar ve kış aylarında çocuklarda sıkça karşılaşılan orta kulak iltihaplarına karşı da anne sütünün koruyucu olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Bebekleri ilk 6 ay boyunca mutlaka sadece anne sütü ile beslemek gerektiğini, mümkünse 2-3 yaşına kadar anne sütü verilmesinin faydalı olacağını belirten Dr. Çevikdoğan, olası bir grip durumunda annelerin emzirme kurallarına ise mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Grip olan anneler nasıl emzirmeli?

Emziren annenin her zaman ellerini iyice yıkaması gerekiyor ama hapşırık, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, göz yanması, halsizlik, kırgınlık gibi durumlarda yani grip veya nezle kapısını çaldığında çok daha dikkat etmeli. Nefesini doğrudan bebeğe ulaşmasından kesinlikle kaçınmalı. Evi sık sık havalandırmalı çünkü mikroplar damlacık yoluyla kolayca bulaşıyor. Göğüs ucunun ve kıyafetinin temiz olmasına dikkat etmeli. Eve gelen ziyaretçilerin ardından da oda mutlaka havalandırılmalı. Maske kullanılabileceğini ancak maske kullanırken ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunduğunu belirten Dr. Gündoğan "Maskeyi her 20 dakika yarım saatte bir değiştirmek gerekiyor. Maskeye dokunduktan sonra eller çok iyi yıkanmalı. Bir poşete konulmalı, açıkta bırakılmamalı" diyor.

Emziren annelerin hasta olmadan önce de beslenmesine her zaman çok dikkat etmesi, düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, bol sıvı tüketmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Didem Çevik Gündoğan "Bütün enfeksiyonlarda bol su içmek vücudun savaşması açısından önemli. Süt üretimini artırmada da başı çeken su; anne nezle, soğuk algınlığı veya grip olduğunda burun kanallarını açık tutuyor, enfeksiyonlara karşı direnç sağlıyor. Emziren anne hasta olmayı beklemeden, öncesinde de C vitamini içeren besinler tüketerek önlemini almalı" diyor. Haftada 2 kez Omega-3 yağ asitlerince zengin balık tüketmek de griple mücadelede önemli.