Guatr Ameliyatı Nedir, Kimlere Yapılır? Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Guatr, tiroid hacmindeki artış olarak tanımlanır. Diffüz veya uninodüler küçük guatrdan büyük multinodüler guatrlara kadar değişen şiddette bir patolojidir.



Guatr Ameliyatı Nedir?



Yaygın guatr formu esas olarak genç hastalarda gözlenirken, çok nodüler formu yaşlı deneklerde neredeyse sistematik olarak gözlemlenecektir. Bugüne kadar hala belirlenemeyen genetik faktörlere ek olarak, iyot eksikliği multinodüler guatr gelişimi için ana risk faktörüdür.



Ultrason şüpheli nodüller arayan multinodüler guatr varlığında sistematik olarak tiroid ultrasonu yapılmalıdır. Tiroid sintigrafisi, hiperkaptif nodüllerin (otonom) olası varlığını gösteren düşük TSH seviyesi varlığında yapılacaktır.



Guatr Ameliyatı Kimlere Yapılır?



Çirkin görünümlerinin yanı sıra, guatrların çoğu hafiftir ve genellikle normal tiroid fonksiyonuna müdahale etmez. Bununla birlikte, bu bezin genişlemesi, yakındaki organların sıkışmasına neden olabilir ve yutma (disfaji), konuşma (disfoni) veya nefes almayı (dispne) engelleyebilir.



Tedavi, guatrın nedenine ve şiddetine göre değişir. İkincisi, hormonların salgılanmasını etkilemeden veya kompresyon oluşturmadan boyut olarak küçük kalabilir. Bu durumda, palpasyon, ultrason ve kan testi dahil olmak üzere düzenli endokrinolojik izleme gerekir. Cerrahi, genellikle kanserli veya kanser öncesi nodüller tespit edildiğinde veya guatr çok büyük ve rahatsız edici hale geldiğinde tehlikelidir. Vakaların% 95'inde tiroid nodülleri iyi huyludur,% 5'i kansere bağlıdır.



Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?



Tiroid ameliyatından sonra iyileşmesi biraz zaman alacaktır. Ancak normal faaliyetlerinize oldukça hızlı bir şekilde devam edebilmelisiniz. İyileşmeniz, işlemin türüne ve kapsamına bağlı olacaktır.

Geleneksel açık cerrahiden iyileşmek, minimal invaziv cerrahiden daha uzun sürer.



Ses kısıklığı, yüksek sesle konuşmada zorluk, ses yorgunluğu ve tonda değişiklik gibi ses değişiklikleri yaşanabilir. Bu değişikliklere operasyon sırasında gırtlakta sonlanan faringeal sinirlerin hasar görmesi neden olur. Birkaç gün veya hafta devam edebilirler ancak nadiren kalıcıdırlar İzleme sisteminin kullanılması cerrahların operasyon sırasında sinir hasarı riskini azaltmalarına yardımcı olur.

Operasyon sırasında paratiroid bezlerinin hasar görmesi sonucu kanda anormal derecede düşük kalsiyum seviyesi ortaya çıkar.



Operasyonu takip eden günlerde kesi alanlarına özen göstermeniz gerekecektir. Pansuman türüne bağlı olarak, iyileşme çok ilerlemeden önce banyo yapabilir, duş alabilir veya yüzemezsiniz. Boynunuz sert ve ağrılı olduğu sürece yumuşak ve yutması kolay yiyecekler yemek uygun olabilir. Yavaş yiyin ve yemek sırasında ve sonrasında yiyecekleri yumuşatmak ve tıkanmaları önlemek için bol miktarda sıvı için.