Gül Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Gül Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gül hastalığı birçok nedenden oluşabilen fiziksel bir hastalıktır ve üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

Gül Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Gül hastalığın neden oluştuğu tam olarak bilinmese de gül hastalığına neden olabilecek birçok etken sunulmaktadır. Gül hastalığına neden olacak bazı sorunlar insan vücudundaki deri altındaki bağ dokusunda bozulma, psikolojik sorunlar veya mantarlar neden olabilmektedir. Gül hastalığı alkol kullanımından, baharatlı yiyeceklerden, sıcak içeceklerden, stresten veya makyaj malzemeleri gibi ürünlerden de oluşabilmektedir.

Birçok etkenden ortaya çıkabilen gül hastalığı insan vücudunda yüz ve çevresinde kızarıklıklar ve sivilcelerle kendini belli etmektedir. Hastalık tedavi edilmezse kafa bölgesinden sırt ve göğüs bölgesine de inebilmektedir. Hastalığın çıkmasında güneş ve rüzgar oldukça etkili olduğu için bahar aylarında daha fazla görülmektedir.

Hastalık pembe lekeler ile başlayıp lekelerin gül gibi şekil almasından dolayı gül hastalığı ismini almıştır. Hastalığın ilerlemesi ile deride kepeklenme yapabilmektedir.

Gül hastalığının belirtileri;

Ciltte yanma hissi veya acı

Cilt renginin değişmesi

Damarların belirgin bir hal alması

Cildin üst bölümlerinde oluşan deri döküntüleri (Kafa, boyun, kulaklar ve göğüs)

Yüzün şişmesi

Sivilce oluşumları

Gül Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gül hastalığı üç farklı şekilde görülebilmektedir. Öncelikle hastalığın anlaşılabilmesi için doktora gidilmesi gerekmektedir. Gül hastalığı için belirli bir test olmasa bile doktor deriyi inceleyerek ve bazı kan testleri yaparak hastalığa karar verebilmektedir.

Hastalığa karar verilse de her insan da aynı tedavi uygulanamamaktadır. Bunun nedeni her hastada farklı belirtiler ve etkiler yaratmasıdır. Gül hastalığının tedavi yöntemleri arasında ilaçlar, lazer tedavileri ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır.

Hastalığın ne kadar ciddi bir derece olduğuna göre doktorun uygun bulduğu tedavi yöntemi uygulanır. Rüzgâr ve güneş gibi etkenden oluşan gül hastalığında ilaçlar ve kremlerle tedavi uygulanmaktadır.

Eğer ki hastalık ilerlemiş ve damarlar fazla belirgin hale gelmişse damar çatlamasını engellemek adına lazer tedavileri uygulanır. Lazer tedavileri doktorun verdiği şekilde uygulanıyor olsa da sadece 1 veya 2 ay aralıklarla uygulanabilmektedir. Bu tedavilerin yan etkileri olabilmektedir. En belirgin yan etkisi ciltte kuruluk yaratması olduğundan doktorunuz bu konuyla ilgilide size bir ilaç verecektir.