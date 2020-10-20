Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Başka Hangi Alanlarda Kullanılır?

Gülsuyu gülün taç yapraklarının damıtılması vasıtasıyla elde edilen bir kaynaktır. Her cilt için ortak şekilde kullanım imkanı veren gülsuyu, bu yönüyle pek çok sektör açısından da kullanılmaktadır. Böylece hem cilt güzelliği hem de sağlık açısından önemli faydaları bulunan gülsuyu güvenle kullanılabilir.



Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?



Gülsuyu özellikle cilde faydası ile ön plana çıkıyor. Cildin daha genç ve güzel görünmesi, pürüzsüz hale gelebilmesi için önemli kaynaklar barındırır. Bunun temel nedenlerinden biri ise gül suyunun cilde uygun bir Ph’a sahip olmasıdır.



- Cildin yağlanmasını önler.

- Akne ve sivilce gibi sorunlara çare üretir.

- Saç ve saç köklerini güçlendirmek suretiyle daha canlı ve parlak saçların elde edilmesine olanak tanır.

- Yüz bölgesindeki şişkinliklere iyi gelir. Özellikle yorgunluk ile gelen gözaltı şişliklerine karşı önemli bir çare sunar

- Antiseptik bir özelliğe sahiptir ve iltihap oluşumunu engeller.

- Sivilcelerin ortaya çıkmasını engeller ya da minimum seviyeye indirir.

- Ciltte bulunan hücreleri yeniler ve böylece daha genç ve güzel bir görünüm sağlar.

- Göz kızarıklığı ile göz hassasiyeti için iyi gelir.



Bu gibi cilde sağladığı faydalar ile büyük bir öneme sahip olan gülsuyu, günümüzde pek çok insan tarafından farklı ürünler kapsamında kullanılmaktadır.



Gül Suyu Başka Hangi Alanlarda Kullanılır?



Gül suyu cilt ile beraber aynı zamanda birçok farklı faydası ile ön plana çıkıyor. Özellikle insan sağlığı açısından pek çok soruna çözüm bulduğunu söylemek mümkün.



- Sakinleştirici ve stres önleyici bir yanı vardır.

- Odaklanma imkanı sağlar ve hafızayı güçlendirir.

- Ağrı kesici özelliği ile migren ağrılarına karşı iyi gelir.

- Bademcik ve boğaz iltihabına karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- İçeriğinde birçok farklı vitamin ve mineral kaynağı bulunur.



Gülsuyu Sağlığı Koruma Konusundaki Faydaları



Sadece dış kısım ya da ağrı ve benzeri durumlar için değil, aynı zamanda ciddi hastalıklar ile beraber organlar içinde gül suyu önemlidir. En önemlisi kalp ve damar hastalıklarını önleyicidir. Mesane bölgesinde bakteri oluşumunu engeller. Stresi azaltır ve ağız kokusunu giderir. Ayrıca daha konforlu bir uyku sağlarken, boğaz rahatsızlıklarına karşı da gargara olarak değerlendirilir.