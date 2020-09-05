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05.09.2020 - 04:48 |

Gülce İsminin Anlamı Nedir? Gülce Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gülce ismi ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isim olup son zamanlarda oldukça fazla duyulmaktadır. Gülce ismi ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde sizler için araştırdık ve sizler için derledik.

Gülce İsminin Anlamı Nedir? Gülce Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Gülce isminin anlamı kökeninde olan gülmekten gelmektedir. Hemen hemen herkes tarafından çok fazla beğenilmekte olan gülce ismi temel bakımında ele alındığında aslında Farsça kökene sahip olan bir isim olmaktadır. Bu gülce ismi çok eski zamanlardan bu yana bugüne kadar ulaşmaktadır.

Gülce İsmi Ne Demek?

Gülce ismine sahip olan kişiler genel olarak hayata her zaman için iyimser ve mutlu bir göz ile bakmaktadırlar. Gülce ismi kız çocuklarına verilen bir isimdir. Bu isme sahip kişiler çevresindeki insanlar üzerinde her zaman için ilham yaratmaktadırlar. Bu kişilerin yazı yazma ve konuşma becerisi oldukça gelişmiş olup şarkı söylemeye yatkın olan eğlenceli bir kişiliğe sahiptirler. Gülce ismi kökeni Farsça bir kelimedir ve dilimize Farsçadan gelmiştir. Gülce ismi ayrıca gül gibi ya da güle benzeyen anlamlarını taşımaktadır.

Ülkemizde en çok tercih edilen ve çok sevilen isimler arasında yer almaktadır. Gülce isminin özellikleri arasında ise genel olarak her konuda aktif olması ile entelektüel bir kişiliğe sahip olmaları bulunmaktadır. Bu kişiler araştırmalar yapmayı, yeni bilgiler öğrenmeyi severler. Parasal konularda da oldukça iyi yatırımlar yapmaktadırlar. Kendi ayaklarının üstünde durabilen kişiler olup atak bir kişiliğe sahiptirler. Pek çok konu ile aynı anda ilgilenmeyi seven bu kişilerin sezgileri de güçlüdür.

Gülce İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Gülce ismi, Kuran-ı Kerim’de yapılan araştırma neticesinde herhangi ayette bulunmamaktadır. Ayrıca Gülce ismi köken olarak Arapça kökenli değildir. Farsça kökenli olup Türkçe dilimize geçen bir isim olduğu nedeni ile Kuran’da yer almamaktadır.

 

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