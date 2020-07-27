Günde bir avuçtan fazlası zarar!

Kavrulmuş ve tuzlanmış çekirdek tüketmek kalp, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemekle birlikte yağ miktarının artması ile de kilo artışına sebep oluyor. Ara öğün olarak günlük en fazla 1 avuç çiğ ayçekirdeği tüketebilirsiniz.



Kavurulma ve tuzlanma işlemlerinin yeterli hijyenik koşullarda yapılmaması ise sağlık açısından ayrıca risk faktörü oluşturuyor. Tuzlamayı yaparken gıda katkı maddesi kullanıyorlar ve bu miktar güvenli kullanımı aşarsa sağlık için yine risk faktörü oluşturuyor, toksisite yapabilir. Çekirdek dahil bir gıda ürünü alırken güvenilir ve standartlara uygun olmasına dikkat etmeliyiz.



Ayçekirdeğinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre daha yüksektir



Ayçekirdeğinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre daha yüksektir. Bir avuç (25 gr) ayçekirdeğinde 12.45 gr. yağ bulunuyor.

E vitamini, B vitaminleri, selenyum, magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olup sağlık üzerine olumlu katkılar sağlıyor.

Ayrıca lif açısından zengin olduğu için kilo verme ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ancak ölçülü bir şekilde tüketildiğinde fayda sağlıyor.



İçerdiği yüksek miktarda çinko, magnezyum ve doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korumaya yardımcı olan kabak çekirdeği, yüksek çinko içeriğiyle hafızayı güçlendirir.

Kabak çekirdeği beyin sağlına faydalarının yanında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde de etkilidir.



Günde bir avuç çiğ kabak çekirdeği tüketmek günlük magnezyum ve çinko ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılıyor, lif açısından da zengin olduğu için önerilen miktarda tüketimi kilo vermeye ve bağırsak sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor.