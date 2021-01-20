Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisi çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Deride kızarıklık ve kaşıntıya neden olmaktadır. Bebekler ve beyaz tenliler güneş yanığına ve güneşe bağlı istenmeyen yan etkilere karşı daha hassas olurlar. Ayrıca çocuk yaş grubunda yaş ilerledikçe hassasiyet kendiliğinden kaybolma durumu da gözlemlenir.

Güneş alerjisi nedir?

Güneş alerjisi olarak bilinen güneş ışınları, güneşe maruz kalan ciltte kızarıklığa neden olan nadiren görülen bir alerji çeşididir. Güneş ışınının deride yol açtığı zararlı etkiler sonucu ortaya çıkar. En önemli özelliği güneş ışınlarına maruz kalan bölgede deri döküntüleri oluşmasıdır. Güneşe aşırı maruz kalan ve sonrasında oluşan serbest oksijen ve hidroksil radikaller doku ve hücrelerin harabına yol açar. Bazı ilaçlar, parfüm, sabun, krem gibi kimyasal ürünler güneş ışınları ile birleştiğinde ciltte kaşıntıya sebep olmaktadır.

Güneş alerjisi belirtileri nelerdir?

Güneşe maruz kalındıktan sonra iki saat içerisinde kaşıntıya ve kızarıklığa neden olur. Güneş alerjisinin en yaygın belirtisi kızarıklıktır. Bununla birlikte kaşıntı ve deri döküntüleri yaşanır. Kaşıntıya bağlı olarak deride minik yumrular ya da kabarıklıklar oluşabilir. Diğer belirtisi ise kurdeşendir. Güneş yanığı, derinin üst katmanına zarar verir. Bu katman kaşıntı hissinden sorumlu olan sinir lifleri ile doludur. Güneş, sinirlerin yanmasına neden olur. Yanık iyileşene kadar kaşınmaya sebep olur. Semptomlar çoğunlukla dudakların çevresinde yoğunlaşır.

Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisinin nedeni ilaç veya kişinin kullandığı kimyasal içerikli ürünler ise bir daha kullanılmaması durumunda kendiliğinden geçmesi sağlanır. Kişinin kronik güneş alerjisi devam ettiği durumlarda ise güneş hassasiyeti artabilir. Oluşan tabloya göre tedaviler değişiklik gösterir. Hafif bulgular da kremler yeterlidir. Şikayet durumuna göre antihistaminik tedaviye eklenir. Ancak şiddetli reaksiyonlar oluştuğu durumlarda steroid ve nadiren de hidroksiklorokinler ve diğer tedavi seçeneklerine başvurulabilir.

Güneşe karşı hassasiyeti olan kişiler güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatler arasında güneşe çıkmamaya özen gösterilmelidir. Güneş gözlüğü, şapka, açık renkli giysiler giyerek kendilerini güneşten koruyabilirler. Ayrıca doktor tarafından onaylanan güneş koruyucu kremleri kullanılabilir. Kullanılan güneş koruyucu kreminin 30 veya üzeri koruma faktörlü olması önemlidir.