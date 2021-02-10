Güneş Paneli Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Güneş Paneli Nasıl Yapılır?

İlk olarak evde güneş paneli yapımı oldukça zor ve zahmetli bir iş olarak görülmektedir. Bunun için güneş paneli yapımı evde daha çok işleyişini öğrenilmesi açısından önemli olmaktadır.



Güneş Paneli Yapımı Malzemeleri



İlk olarak evde güneş paneli yapımı başlanmadan önce bireylerin unutmaması gereken aslında bu geçek bir güneş paneli değil daha çok sistemin işleyişi hakkında olmaktadır. Bunun için en önemli şeylerden ikincisi ise güneş paneli yapımı gerekli malzemelerin bir araya getirilmesidir. Bunun için gerekli olan malzemeler aşağıda sıralanmış bulunmaktadır.

● Birinci olarak siyah bir fon kâğıdı

● İkinci malzeme alüminyum folyo

● Üçüncü olarak mümkünse içi siyah olan bir kartın

● Dördüncü olarak tahta şiş

● Beşinci olarak ise bir adet et parçası



Güneş Paneli Yapımı Nasıl Yapılır?



İlk olarak en uygun güneş paneli yapımı gerçekleşmesi, için gerekli malzemelerin hangi sıra ile yan yana geleceğinden haberdar olunması gerekir. Bunun için aşağıda verilecek olan sırlaması dikkatli takip etmenizde oldukça fayda vardır.

● Birinci olarak içi farklı renkte olabilen bir karton kutunun her yerini siyah boya ile boyamak. Kesinlikle bu aşamada her yerin siyah olduğuna emin olunmalıdır

● İkinci aşamada tahta şişin tam ortasına bir et parçasının takılmasıdır

● Üçüncü aşmada bu tahtanın tam olarak karton kutunun ortasına gelecek şekilde dikilmesidir.

● Alüminyum folyodan küçük küçük parçalar kesilerek kutunun siyah zeminin farklı yerlerine konulabilir.

● Beşinci ve son aşama ise güneşin altında yaklaşık olarak eti on beş dakika beklemektir. Bu aşamada içeriye giren ışınlar sayesinde birçok yansıma işlemi gerçekleşecektir. Bu işlem sayesinde aslında güneş enerjisini siyah renk ile çekmesi ve alüminyum folyo ile yansıtılması işlemi gerçekleşir. Ve güneş enerjisi ile et pişirilebileceğinin de kanıtı olmaktadır.