Günün ilk yarısı sıkışık

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 15:52’ye kadar Yengeç’te kalıyor. Bu saatlere kadar karşılıklı konular, ailevi işler ya da bizi duygusal açıdan meşgul eden konularda kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Dolayısı ile günün ilk yarısından hassasiyetler ve kısıtlayıcı koşullar daha fazla. Saat 15:52’den sonra Ay’ın Aslan burcuna ilerlemesi yaşam enerjimizi arttırıyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün duygusal alanda bazı hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Kimi zaman kurallar, kimi zaman elde olmayan nedenler yüzünden kendimizi zayıf ve eksik hissedebiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde kendimize güvenimiz daha pozitif hale gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Yılan Oldukça odaklıyız. Daha derin düşünceler ve hassasiyetler var. Yılan burcu ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.