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06.01.2021 - 16:35 |

Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Gut Hastalığının Tedavi Yöntemleri Ve Sebepleri

Gut hastalığı çok fazla et tüketiminin beraberinde getirdiği rahatsızlıklardandır. Gut nedir, hastalığın tedavi yöntemleri nelerdir ve sebepleri nelerdir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Gut Hastalığının Tedavi Yöntemleri Ve Sebepleri
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Gut, kandaki yüksek ürik asit seviyeleri (hiperürisemi) nedeniyle eklemlerde ürik asit kristallerinin biriktiği bir hastalıktır.

Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Gut, erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Tipik olarak gut, erkeklerde 50'li yaşlarda ve kadınlarda menopozdan sonra ortaya çıkar. Gençlerde nadirdir, ancak 30 yaşından önce ortaya çıkan vakalarda genellikle daha şiddetlidir.

Ürik asit üretimindeki artış, böbrek tarafından atılmasındaki azalma veya ikisinin kombinasyonu nedeniyle seviyesi anormal derecede yüksek olabilir ve bu nedenle gut atağına neden olabilir.

Eklemlerde, özellikle ayak başparmağında akut enflamatuar ağrı ataklarının sebebidir. Bu ürik asit kristalleri eklemlere yerleşir. Gut krizi olarak bilinen eklem iltihabına neden olan budur.

Belirtileri ise şöyledir:

Bir eklemde ani, şiddetli, zonklayan ağrı. Nöbetler çoğunlukla geceleri meydana gelir.

Uzuvların uçlarında bulunan eklemler, özellikle soğuk oldukları için diğerlerine göre daha hassastır. Soğuk, sıvı ürik asidin ürik asit kristallerine dönüşmesine neden olabilir.

Bir şişme ve kızarıklık gözlemlenmesi.

Etkilenen eklemde bir soğukluk hissi.

Nadiren genel halsizlik, ateş (39 ° C'ye kadar) ve titreme eşliğinde genelleşmiş eklem ağrısı. Bu durumda acilen hastaneye gidiniz.

Gut Hastalığının Tanısı Nasıl Koyulur?

Doktorlar genellikle belirli semptomlara ve etkilenen eklemlerin incelenmesine dayanarak gutu teşhis eder. Aşağıdaki maddeler gut teşhisini önermektedir:

Podagra (ayak başparmağında ani şişme, ağrı ve kızarıklık)

Tekrarlayan iltihaplanma

Önceki nöbetlerin ani başlangıç ​​ve kendiliğinden çözülme öyküsü

Gut hastalarının birçoğunun kanında yüksek düzeyde ürik asit bulunur. Bununla birlikte, bu ürik asit seviyesi, özellikle akut atakta genellikle normaldir. Çoğu insanın kanında yüksek ürik asit seviyeleri vardır ancak gut yoktur.

Gut tanısı genellikle, belirli bir ışık mikroskobu altında gözlenen bir iğne ile alınan tofus veya eklem sıvısı ( eklem ponksiyonu ) numunesinde iğne şeklindeki ürik asit kristalleri bulunduğunda doğrulanır.

Erken teşhis ile tedavi, çoğu insanın normal yaşam sürmesine izin verir. Hastalığın ileri bir formuna sahip birçok insan için, kan ürik asit seviyelerinde önemli bir azalma, tofiyi çözebilir ve eklem işlevini iyileştirebilir.

Gut, ilk belirtileri 30 yaşından önce ortaya çıkan kişilerde genellikle daha şiddetlidir. Metabolik sendrom ve koroner arter hastalığı olasılığı gut kişilerde erken ölüm sebep olur.

Bazı kişilerde iyileşme sağlamak için tedavi yeterli değildir.

Gut Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bu günümüzde nadirdir, ancak gut uygun şekilde tedavi edilmezse, atakların sıklığı ve etkilenen eklem sayısı zamanla artma eğilimindedir.

Tedavi ihmal edilirse böbreklerde aşırı ürik asit birikerek ince kanallarını tıkayabilir ve böbrek taşlarına veya böbrek yetmezliğine neden olabilir.

İltihaplanma ile ilişkili ağrı ve şişliği gidermek için ilaçlar

Ağrılı eklemin atel ve buzla dinlenmesi, hareketsiz hale getirilmesi

Ürik asit seviyelerini düşürmek ve sonraki atak riskini önlemeye yardımcı olmak için

Diyet değişiklikleri ve kilo kaybı

Kristallerin neden olduğu iltihabı önleyerek nöbetleri önleyen ilaçlar

Ürik asit seviyelerini düşürmek ve kristalleri çözmek için ilaçlar

Bunlar tedavi yöntemleri arasında sayılır.

Gut tedavisinin üç amacı vardır:

Akut enflamatuar krizin rahatlaması

Gelecekteki krizlerin önlenmesi

Kandaki ürik asit seviyelerini düşürerek dokularda ürik asit birikiminin önlenmesi.

Hastalığı önlemek adına şunlar yapılabilir:

Alkollü içeceklerden (bira ve alkollü içecekler gibi) ve alkolsüz biradan kaçının

Kilo kaybetmek

Kandaki ürik asit seviyesini yükselten ilaçları durdurmak

Pürin açısından zengin yiyecekleri daha az tüketin

Az yağlı süt ürünlerini diğer yiyeceklerle değiştirin

Bununla birlikte, bu önlemler nadiren yeterlidir.

 

 

 

 

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