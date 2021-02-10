Gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastaları ne yemeli, ne tüketmemeli?

Düzensiz yeme-içme alışkanlıkları gut hastalığını ortaya çıkarıyor. Tabii genetik miras ve metabolizmayı etkileyen birtakım unsurlar da yine gut hastalığının temel sebepleri içerisinde yer alır. Bu hastalığa karşı sağlıklı beslenerek ve birtakım önlemler alarak yeniden sağlığı yakalamak mümkün.

Gut hastalığına ne iyi gelir?

Gut hastalığı belirtileri söz konusu olduğunda eğer zamanında önlem alınmaz ise, özellikle eklem bölgelerinde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle eğer kişi ağrılı bir dönem içerisinde ise o vakit mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Aynı zamanda en az bunun kadar önemli olan unsurlardan biri, sağlıklı ve düzenli beslenmektir. Pek çok besin kaynağından dengeli ve ortak bir şekilde yararlanmak, gut hastalığının önüne geçme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Gut hastaları ne yemeli?

Gut hastaları bu dönem içerisinde sağlığına yeniden kavuşabilmek için mutlaka düzenli beslenmelidir.

- Tahıllı yiyecekler ile beraber sebze meyve mutlaka çeşit bakımından tüketilmelidir.

- Zeytinyağı ile fındık düzenli olarak tüketilmelidir.

- Gut hastaları kırmızı et tüketimini azaltmalıdır.

- Mutlaka bol bol su içilmelidir.

- Kuru fasulye nohut gibi besin kaynakları dengeli şekilde tüketilmelidir.

- Balık ya da tavuk ile beraber dana eti ve kuzu eti tüketilebilir.

- Mutlaka yeşillikler yemeklerde veya salatalarda dengeli olarak tüketilmelidir.

Bu ve benzeri besin kaynakları fazla abartmadan ya da hiç tüketmemek gibi durumu gerçekleştirmeden, periyodik olarak farklı zaman dilimlerinde değerlendirilmelidir.

Gut hastaları ne tüketmemeli?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan pek çok kişi gut hastalığına ne iyi gelir ya da ne tüketilmeli merak ediyor. Ancak aynı zamanda neleri tüketilmemesi gerektiği bir o kadar önemlidir. Bu konuda gut hastalarının yaşadığı sağlık sorunu içerisinde bazı besin kaynaklarından uzak durması gerekir.

- Kırmızı etin yoğun tüketilmesinden uzak durulmalıdır.

- Ayrıca çok yağlı etlerden uzak durmak önemlidir.

- Yumurta kızarmış olarak değerlendirilmeli, bunun yeni haşlanmış şekilde ya da rafadan değerlendirilmelidir.

- Karbonatlı yiyecekler yine tüketilmemesi gereken besin kaynaklarıdır.

- Gut hastaları ayrıca mutlaka alkolden uzak kalmalıdır.

Bu gibi unsurlara dikkat etmek suretiyle ve uzman doktorun kontrolü altında, belirli bir süre içerisinde gut hastalığından kurtulmak mümkün. Ancak buradaki temel unsur sağlıklı ve düzenli beslenmektir.