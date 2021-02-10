Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastaları ne yemeli, ne tüketmemeli?
10.02.2021 - 16:37 |

Gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastaları ne yemeli, ne tüketmemeli?

Gut hastalığının temelinde dengesiz beslenme yatar. Özellikle bazı gıda maddelerinin fazla alınması ve bazlarının hiç alınmaması gibi durumlar bu sorunu ortaya çıkarır. Peki, Gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastaları ne yemeli, ne tüketmemeli? İşte bu konuda merak edilenler.

Gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastaları ne yemeli, ne tüketmemeli?
ABONE OL

Düzensiz yeme-içme alışkanlıkları gut hastalığını ortaya çıkarıyor. Tabii genetik miras ve metabolizmayı etkileyen birtakım unsurlar da yine gut hastalığının temel sebepleri içerisinde yer alır. Bu hastalığa karşı sağlıklı beslenerek ve birtakım önlemler alarak yeniden sağlığı yakalamak mümkün.

Gut hastalığına ne iyi gelir?

Gut hastalığı belirtileri söz konusu olduğunda eğer zamanında önlem alınmaz ise, özellikle eklem bölgelerinde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle eğer kişi ağrılı bir dönem içerisinde ise o vakit mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Aynı zamanda en az bunun kadar önemli olan unsurlardan biri, sağlıklı ve düzenli beslenmektir. Pek çok besin kaynağından dengeli ve ortak bir şekilde yararlanmak, gut hastalığının önüne geçme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Gut hastaları ne yemeli?

Gut hastaları bu dönem içerisinde sağlığına yeniden kavuşabilmek için mutlaka düzenli beslenmelidir.

- Tahıllı yiyecekler ile beraber sebze meyve mutlaka çeşit bakımından tüketilmelidir.

- Zeytinyağı ile fındık düzenli olarak tüketilmelidir.

- Gut hastaları kırmızı et tüketimini azaltmalıdır.

- Mutlaka bol bol su içilmelidir.

- Kuru fasulye nohut gibi besin kaynakları dengeli şekilde tüketilmelidir.

- Balık ya da tavuk ile beraber dana eti ve kuzu eti tüketilebilir.

- Mutlaka yeşillikler yemeklerde veya salatalarda dengeli olarak tüketilmelidir.

Bu ve benzeri besin kaynakları fazla abartmadan ya da hiç tüketmemek gibi durumu gerçekleştirmeden, periyodik olarak farklı zaman dilimlerinde değerlendirilmelidir.

Gut hastaları ne tüketmemeli?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan pek çok kişi gut hastalığına ne iyi gelir ya da ne tüketilmeli merak ediyor. Ancak aynı zamanda neleri tüketilmemesi gerektiği bir o kadar önemlidir. Bu konuda gut hastalarının yaşadığı sağlık sorunu içerisinde bazı besin kaynaklarından uzak durması gerekir.

- Kırmızı etin yoğun tüketilmesinden uzak durulmalıdır.

- Ayrıca çok yağlı etlerden uzak durmak önemlidir.

- Yumurta kızarmış olarak değerlendirilmeli, bunun yeni haşlanmış şekilde ya da rafadan değerlendirilmelidir.

- Karbonatlı yiyecekler yine tüketilmemesi gereken besin kaynaklarıdır.

- Gut hastaları ayrıca mutlaka alkolden uzak kalmalıdır.

Bu gibi unsurlara dikkat etmek suretiyle ve uzman doktorun kontrolü altında, belirli bir süre içerisinde gut hastalığından kurtulmak mümkün. Ancak buradaki temel unsur sağlıklı ve düzenli beslenmektir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Gününde Yalnızsan
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir?

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir? 

Origami Yapımı: Adım Adım Ve Kolay Origami Nasıl Yapılır?

Origami Yapımı: Adım Adım Ve Kolay Origami Nasıl Yapılır?

Cilt Mantarı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Cilt Mantarı Tedavisi Var Mı?

Cilt Mantarı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Cilt Mantarı Tedavisi Var Mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet