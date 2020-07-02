Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercinlerin pek çok türü vardır. Güvercinlerin beslenmesi için ise özel yemler bulunmaktadır.



Güvercin Ne Yer?



Güvercinlerinizi sağlıklı bir şekilde büyütmek için kullanılan özel yemler bulunmaktadır. Bu özel yemleri tercih ederek güvercininize verebilirsiniz. Güvercinler bu şekilde daha hızlı büyüyecektir. Güvercinler aynı zamanda bulgur ve pirinç oldukça fazla yemektedir. Bulgur ve pirinci bolca tüketen güvercinler oldukça sıcakkanlı canlılardır.



Güvercinler aynı zamanda çeşitli sebzeleri de beraberinde tüketmektedir. Lahana, bezelye, karnabahar ve marul gibi yiyecekleri dilimleyerek güvercine verebilirsiniz. Dilerseniz petshoplarda yer alan güvercin yemlerini de tercih edebilirsiniz.



Güvercin Nasıl Beslenir?



Güvercinin beslenmesi sorumluluk isteyen bir iştir. Öncelikle güvercinlerin sevdiği besinleri vermek gerekir. Güvercinler hassas canlılardır. Ayrıca fazlaca bakım istemektedirler. Güvercin beslemek her ne kadar basit olsa da yine de sorumluluk istemektedir. Güvercin beslerken hem özel yemler verdiğiniz gibi yanında da yeşil sebzeler de vermelisiniz. Sürekli yem vermemek önemlidir. Sindirim sistemlerine oldukça faydalı olan bu sebzeler güvercinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Güvercinlere yemlerin yanında bol bol da su vermeniz gerekir. Su onlar için oldukça önemlidir.



Güvercinlerinizi haftada 3 kere dışarı çıkarıp temiz hava aldırmalısınız. Yalnız bu noktada güvercinleri diğer hayvanlardan korumanız önemlidir. Kedi gibi diğer hayvanlar güvercinlerinize saldırabilir. Bundan dolayı dikkat etmeniz gerekir. Dilerseniz ve imkanınız varsa güvercinlerinizi yüksek yerlerde besleyebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir risk olmadan güvenli bir şekilde besleyebilirsiniz. Güvercinlerin bulunduğu noktada oldukça önemlidir. Ara ara havalandırmak ve ışık görmesini sağlamak güvercinlerin beslenmesi için çok önemlidir.



Güvercinler çok iyi arkadaştırlar. Hastalıklarını da erkenden tespit etmelisiniz. Güvercinlerinizi dışarı salarken iyice tespit edin. Eğer uçmaya meyilli olmayan bir güvercininiz varsa hasta olabilir. Hemen kanadının altına ve diğer yerlerine bakın. Gerekirse bir veterinere de götürebilirsiniz. Veteriner gerekli ilaçları verecek ve güvercinin hastalığını iyileştirecektir.



Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?



Havuç: Havuç güvercinlerin en sevdiği besinler arasındadır. Dilimleyerek verebilir afiyetle tüketmesini sağlayabilirsiniz.



Brokoli: Brokoli de güvercinlerin sevdiği diğer yeşil sebzelerdendir.



Ispanak: Ispanakları da dilimleyerek ve öğüterek güvercininize verebilirsiniz.