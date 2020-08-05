Güzel şeylere açığız

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcuna ilerleyen Ay biraz daha puslu, hülyalı ve duygusal açıdan arayış getiren koşullar gösteriyor. Güzel olan şeylere daha fazla odaklanabiliriz. Kendimizi anlatmak, yazı ya da sözel olarak daha verimli ve başarılı sonuçlar getirebilir. İlişkilerimizi geliştirmek üzere yola çıkalım. Gelecek hakkında pek çok şey hayal edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca ilişkiler öne çıkıyor. Karşılıklı konularda çok şey geliştirebiliriz. Duygusal açıdan etkilere de açığız. Bu nedenle, aşırı hassas ya da kırılgan olduğumuz koşullar gündeme gelebilir. Kimi zaman sınırlarımızı iyi belirleyemediğimiz durumlar da karmaşa yaşayabiliriz. Hemen öğle sonrasında biraz daha dengeli ve akılcı hareket etmeye, düşünmeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Tohum İlişkilerden çok şey öğrenebiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.