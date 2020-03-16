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16.03.2020 - 11:31 |

Güzellik editörlerinin asla vazgeçemediği 3 cilt bakım ürünü

Uzmanlara göre, cilt bakımı rutininizi düzenli ve basit tutmak iyidir. Cildinizin doğal işlevlerini olumsuz bir şekilde etkileyen ve sağlığını riske atan karmaşık 10 aşamalı cilt bakım rutinlerinin aksine, sabah ve gece sadece bir avuç yoğun etkili ürün kullanmak size cilt problemleri ile savaşmanız konusunda daha çok yardımcı olur. İşte güzellik editörlerinin en sevdiği 3 cilt bakım ürünü...

Güzellik editörlerinin asla vazgeçemediği 3 cilt bakım ürünü

Bir güzellik editörü olarak; basit kurallara uymak bazen zor olabiliyor. Her hafta test etmek ve denemek için masanıza gelen yüzlerce farklı ürün ve yıpranmış cildiniz; en iyi ürünü seçmek konusunda size zorluk çıkartabiliyor.

Ancak neredeyse her güzellik editörü, cildine gün boyunca alışılmış bir rutin uygulamayı tercih eder. Bu rutin genellikler küçük ama etkili bir ürün yelpazesine sahiptir.

Tüm zamanların güzellik editörü onaylı en iyi cilt bakım ürünlerini keşfetmek için okumaya devam edin.

1. Seramid kapsüller

Seramid kapsüller, her akşam uygulandığında cildinizin yumuşak ve nemli kalmasını sağlar. Özellikle vitamin ve retinoller ile desteklendiğinde kuru, tahriş olmuş ciltleri nemlendirmek için oldukça etkilidir. 

2. Nemlendirici özelliğe sahip renk eşitleyiciler

Ciltteki lekelere ve aknelere anında müdahale etmeyi sağlayan; ve müdahale ederken de cildi kurutmayan ürünleri tespit etmek ve kullanmak cilt açısından oldukça önemli. 

3. SPF içerikli aydınlatıcılar

Cildi hem sağlıklı gösteren hem de zararlı güneş ışınlarından koruyan SPF içerikli ve aydınlatıcı özelliğe sahip ürünler, cildi nemlendirip; güzel gösterirken aynı zamanda zararlı çevresel faktörlerden de koruyor.

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