Hafta hafta hamilelik hakkında bilmeniz gereken şeyler

Hamilelik süreci 38 ila 40 hafta arasında değişir. Bu süreçte bebeğiniz haftalık olarak anne karnında gelişimini tamamlar. Hamileliğinizin ilk haftasından son haftasına kadar bebeğinizin gelişim sürecini paylaşıyoruz…

1.Hafta

Hamileliğinizin ilk haftası en garip zamanlardan biri, aslında henüz hamile değilsiniz. Doktorlar ilk 2 haftayı hamilelik periyodunun başlaması olarak kabul ediyor. Gebelik 3’üncü haftadan sonra gerçekleşiyor.

3.Hafta

Periyodunuz devam ettiği için yine hamile değilsiniz. Döllenme meydana geldiğinde embriyo kendisini rahim duvarına yaklaştırır.

4.Hafta

Bebeğiniz şimdi haşhaş tohumu boyutunda bir hücre. Bu sürede embriyo ikiye bölünür. Bir kısmı plasenta olurken diğeri insana dönüşmek için büyümeye başlar.

5.Hafta

5. hafta itibariyle bebeğinizin kalbi atmaya başlıyor. Sizinde kan dolaşımınızda gebelik hormonu seviyeleri yayılmaya başlar ve artık tüm gebelik işaretleriyle karşılaşabilirsiniz.

6.Hafta

Bebeğiniz artık nar çekirdeği veya bezelye büyüklüğündedir. Hamileliğinizin altıncı haftasında bebeğinizin kalbi dakikada 150 atım gerçekleştirir ve yüzü şekillenmeye başlar.

7.Hafta

Bu aşamada bebeğinizin beyni hızla gelişiyor, yüz özelliklerinin daha da fark edilmeye başlanıyor, kol ve bacakları büyüyor.

8.Hafta

8. haftayla birlikte bebeğinizin büyüklüğü artık ahududu kadar. Bebeğinizin beyin gelişimi hızla devam ederken artık uzuvlarını da hareket ettirmeye başlar.

9.Hafta

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için halen çok erken. Fakat dış üreme organları oluşmaya başlamış durumdadır.

10.Hafta

Bebeğinizin kalça ve omuz eklemleri daha fazla esneklik kazanır. El ve ayak parmakları da büyümeye başlar.

11. ve 13. Haftalar

Bebeğiniz amniyotik sıvı solumaya ve iskeleti oluşmaya başlar. 13. haftaya kadar bir limon büyüklüğüne gelir.

14. ve 16. Haftalar

Bebeğiniz artık kaşını çatmaya, gözlerini kısmaya, boyun eğmeye ve esnemeye başlar. Hamileliğinizin 16. haftasına gelindiğinizde bebeğiniz başparmağını emer ve omurgasını düzleştirir.

18.Hafta

Bu hafta itibariyle bebeğiniz artık konuşulan her şeyi duyar. Bu nedenle doğumdan sonra sesinizi hemen tanıyacaktır.

20. ve 22. Haftalar

20. hafta itibariyle muhtemelen bebeğinizin tekmelerini hissetmeye başlayacaksınız. Ayrıca bu haftadan itibaren bebeğinizin cinsiyetini de öğrenebileceksiniz.

28. Hafta

Bebeğiniz şimdi bir patlıcan büyüklüğündedir ve gözlerini açıp kapanmaya başlar.

37. Hafta

37. haftada, küçük bebeğiniz göbek bağı yoluyla her tür antikorları alıyor. Doktorunuz doğum belirtilerini kontrol etmeye başlayacak. Hastane çıkış çantanızın hazır olduğundan emin olun. Bebeğiniz birkaç saat ya da birkaç hafta içinde dünyaya gelebilir.

Merve Ağdağlı / PembeNar Özel