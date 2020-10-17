Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Sert açılar altında gerçekleşen yeniayın ardından ilişkilere, karşılıklı konulara daha hassas yaklaşmamız gerekebilir. Bugünlerde küçük bir kıvılcım dahi tartışmalara, huzursuzluklara neden olabilir. Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var. Planlı davranmak koşulu ile çok şey başarabiliriz. Bununla birlikte, planlarda ani değişiklikler söz konusu olabilir. 23’ü ile birlikte Akrep burcu başlarken, gücümüzü daha kararlı şekilde ortaya koyabiliriz. Özellikle 23’ü civarında düşüncelerimizde son derece inatçı davranabiliriz. Duygusal alanda esnek olmak zorlaşabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
18 Ekim Pazar
Saklı olan şeyler ortaya çıkarken daha derin düşünceli olabiliriz. Oldukça kararlıyız.
19 Ekim Pazartesi
Bugün kendimizi daha özgür ve istekli şekilde anlatabiliriz. Dikkatsizliklere dikkat.
20 Ekim Salı
Aşırılıklara gitmemeye bakalım. Duygusal alanda fazla abartılı olabiliriz.
21 Ekim Çarşamba
Daha dikkatli ve gerçekçi olmak gerekiyor. Ciddi düşünceler içindeyiz.
22 Ekim Perşembe
Mesleki konularda uzun vadeli düşünmeliyiz. Stratejik davranmak, duygularımızı kontrol etmemiz önemli.
23 Ekim Cuma
Günün ilk yarısı oldukça kısıtlayıcı. Akşam saatlerinde daha kararlı olabiliriz.
24 Ekim Cumartesi
Tek başına da kalsak düşüncelerimizden vazgeçmeyebiliriz. Ancak grupları ihmal etmemek de gerekiyor.