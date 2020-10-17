Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var

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Bugün Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay karşıt burcunuzda duygusal açıdan bazı hoşnutsuzluklar ya da eşinizi ilgilendiren değişiklikler getirmekte. İlişkilerde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku Devamını Oku