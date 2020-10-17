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HaberlerAstroloji Haberleri Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var
17.10.2020 - 00:00 |

Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var
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Sert açılar altında gerçekleşen yeniayın ardından ilişkilere, karşılıklı konulara daha hassas yaklaşmamız gerekebilir. Bugünlerde küçük bir kıvılcım dahi tartışmalara, huzursuzluklara neden olabilir. Haftanın ilk günlerinde yüksek enerjiler var. Planlı davranmak koşulu ile çok şey başarabiliriz. Bununla birlikte, planlarda ani değişiklikler söz konusu olabilir. 23’ü ile birlikte Akrep burcu başlarken, gücümüzü daha kararlı şekilde ortaya koyabiliriz. Özellikle 23’ü civarında düşüncelerimizde son derece inatçı davranabiliriz. Duygusal alanda esnek olmak zorlaşabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

18 Ekim Pazar

Saklı olan şeyler ortaya çıkarken daha derin düşünceli olabiliriz. Oldukça kararlıyız.

19 Ekim Pazartesi

Bugün kendimizi daha özgür ve istekli şekilde anlatabiliriz. Dikkatsizliklere dikkat.

20 Ekim Salı

Aşırılıklara gitmemeye bakalım. Duygusal alanda fazla abartılı olabiliriz.

21 Ekim Çarşamba

Daha dikkatli ve gerçekçi olmak gerekiyor. Ciddi düşünceler içindeyiz.

22 Ekim Perşembe

Mesleki konularda uzun vadeli düşünmeliyiz. Stratejik davranmak, duygularımızı kontrol etmemiz önemli.

23 Ekim Cuma

Günün ilk yarısı oldukça kısıtlayıcı. Akşam saatlerinde daha kararlı olabiliriz.

24 Ekim Cumartesi

Tek başına da kalsak düşüncelerimizden vazgeçmeyebiliriz. Ancak grupları ihmal etmemek de gerekiyor.

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Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda duygusal açıdan bazı hoşnutsuzluklar ya da eşinizi ilgilendiren değişiklikler getirmekte. İlişkilerde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Akrep burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

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