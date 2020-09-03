Halime İsminin Anlamı Nedir? Halime Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Halime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan gelmiştir.



Halime Ne Demek?



Okunuş ve telaffuzda olarak kibar olduğu için anne ve babalar tarafından kız çocuklarına verilen bir isimdir. Halime, okunuşu gibi yumuşak olan anlamına gelir. Halime, sert olmayan anlamına gelir.

Halime ismi yumuşak huylu olan ve agresif olmayan kişiler için kullanılan bir addır. Halime, diğer insanlara kibar davranan ve sert olmayan anlamına gelir. Güzel anlamlar içerdiğinden dolayı Halime ismi kız çocuklarına konulabilecek bir isimdir.



Halime ismi aynı zamanda Hz. Muhammed'in sütannesinin adıdır. İslam aleminde Halime isminin değeri büyüktür. Bu ismine sahip olan kişilerin İslam'a uygun yaşaması ve iyi özellikler taşıması beklenir.



Türkiye'de çok beğenilerek kullanılan Halime ismi Arabistan başta olmak üzere Müslüman ülkelerde de fazlaca kullanılır. Türkiye'de Halime ismine sahip 144.320 kişi bulunur. Bu kişilerin çoğunluğu Ankara ve İstanbul'da yaşamaktadır. Halime ismi Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında 608. sırada yer alır.



Halime Kur'an'da Geçiyor mu?



Çocuklarına isim arayan anne ve babalar için koyacakları ismin İslam'a uygun olması çok önemlidir. Bu sebeple beğenilen ismin Kur'an'da geçip geçmemesi önem arz eder. İslam'a uygun isim koymak her ebeveynin görevidir.



Halime ismi Kur'an'da geçmez fakat Hz. Muhammed'in sütannesinin ismi olduğu için değerli bir isimdir. Halime ismini çocuklara koymanın İslam açısından bir yükümlülüğü yoktur. İslami açıdan çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Halime ismi yer almamaktadır. Anlamının güzelliğinden dolayı beğenildiği taktirde kız çocuklarına bu isim verilebilir.