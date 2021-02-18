Halüsinasyon Nedir, Neden Görülür? Psikolojide Halüsinasyon Örnekleri Nelerdir?

Psikolojide daha çok hezeyan olarak tanımlanan halüsinasyon sadece görüntülerden oluşmaz. Kişi, hastalığın etkisiyle yaşanmamış olayları gerçek zannedebilir. Korku ve panik duyguları ile birlikte ortaya çıkan paranoya ve takip ediliyormuş hissi de halüsinasyon olarak tanımlanır.



Halüsinasyon Nedir?



Genellikle görme ve koklama duyularını etkisi altına alan sanrılara halüsinasyon denir. Çeşitli ruhsal ve psikolojik hastalıklarda, gerçeklik algısının tamamen bozulmasıyla ortaya çıkar. Halüsinasyonun illüzyondan en büyük farkı çok daha uzun süreli olmasıdır.



Psikolojik rahatsızlıklarda zihnin fonksiyonları bozulduğu için duyu organları da zarar görür. Bu da gerçekte olmayan şeylerin gerçek sanılmasına neden olur.



Halüsinasyon Neden Görülür?



Halüsinasyonun başlıca nedenleri arasında paranoid ve rezidüel şizofreni yer alıyor. Bunun dışında madde kullanımı da halüsinasyonun temel nedenlerinden biridir.



Psikolojide Halüsinasyon Örnekleri Nelerdir?



Örnek -1-



Kişinin, yıllar önce kaybettiği bir arkadaşını ya da aile üyesini yeniden görmeye başlaması.



Bu tür halüsinasyonlar genellikle mevcut gerçeklikle yüzleşmekten çekinen hastalarda görülür. Hasta dış gerçekliği reddederek zihninde yarattığı gerçeklere inanmaya başlar. Bunun sonucunda vefat eden kişileri hayattaymış gibi görebilir.



Örnek -2-



Hastanın sürekli takip ediliyormuş gibi hissetmesi.



Paranoyanın en yaygın belirtilerinden biridir. Kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından takip edildiğini ve bu kişilerin kendisine zarar vereceğini iddia eder. Bu nedenle dışarı çıkmaya korkar ve iç dünyasına çekilir. Bu tür hezeyanlarla birlikte ortaya çıkan diğer belirtiler ise şunlardır: İştahsızlık, dış dünyaya karşı yabancılaşma ve uyku bozuklukları.