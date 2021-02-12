12.02.2021 - 01:19 |
Hamak Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Hamak Salıncak Nasıl Yapılır?
Üzerindeyken kitap okumayı sevilen, sallanırken hayallere daldıran, hafif bir esintiyle uyuklatan ve kimi zamanda sadece gökyüzünü izlemek için kullanılan hamak yediden yetmişe herkesin çok sevdiği keyif veren bir parça olmuştur. Güzel havalarda yapılan pikniklerde iki ağaç arasına iplerin asıldığı ve üzerine de bir çarşafın serilmesiyle eğlenceli bir salıncak olmuştur. Satın alınabileceği gibi evde de kolay bir şekilde nasıl hamak yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir tüm detaylarıyla derledik.
İlk kez Amerikan yerlileri tarafından kullanıldığını İspanyol sömürgecileri belirtmiştir. Hamağın Christopher Colombus tarafından Avrupa’ya getirildiği düşünülmektedir ve bu olaydan 100 sene sonra denizcilik için kullanılmaya başlanmıştır. En basit şekliyle bile insana zevk veren hamak geri dönüştürülmüş parçalar kullanarak kolay bir şekilde evde yapılabilir.
Evde Basit Hamak Salıncak Yapmak İçin Gerekli Malzemeler
- 90 cm uzunluğunda 3 adet yuvarlak kalın çıta
- 100 cm uzunluğunda 2 adet yuvarlak ince çıta
- 1,5 metre uzunluğunda kalın beyaz kumaş
- Kumaş boyası
- Beyaz halat
- Kalın ve ince fırça
- Yuvarlak halka
- 4 adet sıkıştırılabilen vida
Evde Basit Hamak Salıncak Nasıl Yapılır?
- Evde hamak yapımı için ilk olarak 65 cm en ve 110 cm boy olacak biçimde kumaşınızı dikdörtgen kesin. Makinede içe katlayarak kumaşın etrafını dikin. Kalın yuvarlak çıtayı geçirebilecek genişlikte bir yuvarlak oluşturun ve kısa kenarlarını tekrar dikin.
- Kumaşa kalın bir fırça ile fırça darbeleri vurun. Rastgele irili ufaklı kumaşın farklı bölgelerini boyayın. İnce uçlu fırça yardımıyla aralara noktalar yaparak boyama uygulamasını tamamlayın ve kumaşı kurumaya bırakın.
- 90 cm olan kalın yuvarlak çıtanın iki ucundan 3 cm pay bırakarak matkapla ikişer delik açın. Bu deliklerden ince yuvarlak çıta geçecektir. Ayrıca 3 cm aralık bırakarak delinen kısımdan halat ipler geçecektir. Üçüncü kalın yuvarlak çıtaya da iki ucundan halat geçebilmesi için ikişer adet delik açın.
- Kuruyan kumaşı dört yerinden delinen ve kalın olan yuvarlak çıtaya iki ucundan geçirin. Kalın yuvarlak çıtanın en baş deliklerine ince yuvarlak çıtaları yerleştirip çıtaların hareket etmemesi ve kaymaması için vida ile sabitleyin.
- Halat ipinden kesilen iki uzun parçayı ilk önce alt kalın çıtanın iki ucundan ardından üçüncü çıtanın iç deliklerinden geçirerek düğümleyin.
- İpten tekrar iki kısa parça keserek ilk önce üst kalın çıtadan daha sonra üçüncü çıtadan geçirerek düğümleyin arta kalan ipi yuvarlak halkaya sabitleyin.