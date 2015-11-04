Hamile kadınlar sakın bunları yemesin!

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde kadınlara sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulunarak, bu ürünlerin anne karnındaki bebeklerde beyin hasarına yol açabileceğini söyledi.



Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, anne adaylarına sucuk, sosis ve salam gibi gıdalarla ilgili uyarılarda bulundu. Hamilelik döneminin insan hayatının en önemli evrelerinden biri olduğunu vurgulayan Çoksüer, “Bebeğimizin sağlığını korumak için mutlaka yiyeceklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yiyeceklerden alabileceğimiz zararlı gıdalardan uzak durmalıyız. Salam, sucuk ve sosis gibi işlemiş gıdaların tüketimi son yıllarda yapılan çalışmalarda kansere yol açabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak ‘International Journal of Cancer’ dergisinde yayınlanan bir makalede özellikle hamilelik döneminde bu gıdaların tüketimi bebeklerde de beyin kanserine yol açabiliyor” dedi.



“BEBEKLERİN BEYİN FONKSİYONLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İşlenmiş ürünlerin doğacak bebeklerin beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinin araştırmalarla ortaya çıktığına dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, “Hamile bayanların bu ürünleri tüketmemeleri için bir kere daha düşünmeleri gerekmektedir. Yine aynı şekilde hiperaktif çocukları destekleyen gruplarda da bu gıdaların tüketiminde beyin fonksiyonlarını etkilemektedir. Hamile kadınlar doğacak olan çocuklarının sağlıkları için bu işlenmiş gıdalardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



“BU GIDALAR DÜŞÜK VE ERKEN DOĞUMA SEBEP OLMAKTA”

Düşük ve erken doğumdan korunmak için hamile kadınlara bu tüketimleri önermediklerini anlatan Çoksüer, salam, sosis ve sucuğun içerisinde nitrik ve nitrat tuzlarının bulunduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Çoksüer, “Bu tuzlar özellikle buna benzer gıdaların parlak renk kazanması sağlıyor. Aynı zamanda bu gıdalarda botinimun mikrobundan korunmak içindir. Fakat bu gıdalarda sağlık yönündeki etkilerini unutmamak gerekir. Onun için gıdaları tüketirken bir kere daha düşünmek gerekir. Özellikle hamile kadınlar ve çocuklar, kahvaltılarda olan bu işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.