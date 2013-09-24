Hamile kadınlarda hemoroid tehlikesi

Hemoroidin oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Kadıoğlu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Kadıoğlu, “Hemoroid, perianal bölgede yani makatın içerisinde oluşur. Makatın içerisini örten mukozanın altında bulanan toplardamar, atardamar ağızlaşmasının bollaşması yani varisidir. Bayanlarda daha seyrek görülmesine karşın gebelik sürecinde daha fazla görülür. Bu yüzden hamile hanımların gebelik planı yapmadan önce muhakkak hemoroidle ilgili bir şikayeti varsa halletmesi lazım. Çünkü gebelik sırasında hemoroide gerek medikal gerekse cerrahi tedavi yapılması sıkıntılı olur. Sebebi verilecek ilaçların kana karışması ve kandan da bebeğe etki etmesidir. Cerrahiye gelince bu ameliyatları genel veya lokal anestezi ile yapmak gerektiğinden bebeğin verilecek bu ilaçlardan kötü etkilenmesi söz konusudur” ifadelerini kullandı.



Gebelik sırasında kadınların bebeğe zarar vermemek için yaptığı beslenmenin hemoroid perhizine de uygun olduğunu belirten Op. Dr. Kadıoğlu, “Gebelik sırasında içki içen, baharata, bibere ağırlık veren, devamlı salça, turşu yiyen gebelere pek rastlanmaz. Dolayısıyla beslenmelerinde bir sıkıntı yoktur ama diğer faktörler yani hormonel, bebeğin rahim içinde büyüyüp alt ekstremiteye, bacaklara baskı yapması, kan dönüşüne baskı yapması, beslenme değişikliklerinde aşerme, gebelik kusmaları vs. gebelik sırasında hemoroidi tetikleyen faktörlerdir” dedi.



Gebelikte oluşan hemoroidin normal doğum yapılması halinde ve doğumda uzun süren ıkınmalar esnasında tromboz denilen bir komplikasyona sebep olacağını anlatan Dr. Kadıoğlu, lohusalık durumunda da bazı problemler yaşanabileceğini, bu dönemlerde medikal tedaviyi cerrahi tedaviye göre düşünmenin daha doğru olacağını söyledi.Hamile kadınlara ‘içiniz rahat etsin hemoroid de olsa tromboz da olsa bunların bebeğe bir zararı yoktur’ mesajını veren Op. Dr. Kadıoğlu, “Gebelik sürecinde hemoroidin görülmesinin bir sebebi günden güne rahmin büyümesi, büyüyerek de bacaklardan gelen toplardamara baskı yapmasıdır. Bu baskıdan dolayı kan bacaklarda varise neden olar aynı şekilde de makatın içinde atar, toplar damar ağızlaşması olan bir cins varis olan hemoroidin hastalık hale gelmesine neden olur. Bir diğer faktörde hormonel olarak bağ dokusunun gevşemesi. Gebeliğe hazırlanan beden alt ekstremitede de bağ dokusu, adele gevşemesine neden olur. Bu da hemoroidin gelişmesi için bir başka sebep. Bir diğeri beslenme zaten bozuluyor. Daha doğrusu değişiyor, çevresel faktörlerin, beslenmenin değişmesi zaten hemoroide neden olur. Kusmalar, aşermeler değişik besinlerle, besin takviyeleriyle bebeği büyütme, değişikliklere yol açıyor. Bu da sindirim sisteminde hemoroidin gelişmesine neden olabilir” dedi.