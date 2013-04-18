18.04.2013 - 15:58 |
Hamile olduğunuzdan ne zaman şüphelenmelisiniz?
Çoğu kadın adet gecikmesi yaşamadan hamilelikten şüphelenmiyor. Aslında pek çok durum hamileliği işaret ediyor. İşte hamile olduğunuzdan şüphelenebileceğiniz belirtiler...
Yapılan araştırmalar adet gecikmesi yaşamadan hamilelik fikrinin akla gelmediğini gösteriyor. Ancak vücudumuz hamileliği işaret eden sinyalleri daha önceden veriyor. Bu belirtiler:
- Mide bulantısı
- Ağızda metalik bir tat
-Göğüslerde hassasiyet, kaşıntı ve büyüme
-Göğüs uçlarındaki minik noktaların belirginleşmesi
-Karın ağrısı
-Yorgunluk
-Hazımsızlık
-Daha sık idrar yapma ihtiyacı
-Belirli yiyeceklere düşkünlük
-Artan vajinal akıntı
- Lekelenme olarak belirtilen hafif kanama. Bu kanama genellikle adet kanamasıyla karıştırılabilir.
Yukarıdaki belirtileri tecrübe ediyorsanız evde kolayla yapabileceğiniz doğum kontrol testlerine başvurabilirsiniz.