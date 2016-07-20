Hamileler 6 fıncandan fazla içmeyin!

Son yıllarda adım başı gördüğümüz kahve markaları sayesinde, kahvenin değişik lezzetlerde, soğuk olarak hazırlanarak yaz mevsiminde de tüketiminin artması; çeşidi gitgide artan enerji içecekleri eski yıllara göre çok daha fazla ve hesapsız kafein alımına neden oluyor. Düşük neden olur?

Kahve, çay, kola, ice tea gibi içeceklerde bulunan kafein aslında bir ilaç. Tüketildiği zaman kolayca plasenta yoluyla fetüse ulaşır ve etkilerini gösterir. Bu yüzden hamilelik sırasında kafein tüketimi, gelişen fetüse etkileri açısından sıklıkla tartışılan bir konu. Ancak sorulması gereken asıl soru zararlı etkilerinin hangi miktardan sonra başladığıdır.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kafeinin fetüse olası zararları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi:

Riskli miktarın sınırı

“Çoğu kadın doğum uzmanı düşük olasılığını artırdığı için anne adaylarına kafein içeren içecekleri tümden yasaklıyor. Evet bunu destekleyen çalışmalarda düşük ve ölü doğum riskinde artış olduğu gösterilmiştir ama bu tüketilen miktarla ilişkili bir durumdur.

2002’de yapılan bir çalışma 800 mg ve üstünde (8 fincan ve üstü) kafein alımının erken dönemde ölü doğum riskini artırdığını göstermiştir.

Diğer bir çalışmada ise 600 mg ve üstü (6 fincan ve üstü) kafein tüketiminde düşük yapma riskinin arttığını belirtilmektedir.

Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada riskli miktar 300mg (3 fincan) olarak belirlenmiştir.

2016 da yapılan bir çalışmada ise gebelik oluşmadan önce her gün en az iki kafeinli içecek tüketenlerde, potansiyel düşük riskinde artış bulunmuştur.

4 fincandan sonrası lösemiye neden oluyor

Yakın zamanda Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi’nde (AJOG - American Journal of Obstetrics and Gynecology) yayınlanan bir çalışmada anneleri günde iki fincandan fazla kahve tüketen bebeklerde çocukluk çağı lösemilerinin daha sık gözlendiği belirtilmektedir. Çalışmada; 300mg’dan (4 fincan) fazla kafein tüketiminin riski %60, 600mg (8 fincan) üstündeki tüketimin ise %72 oranında çocukluk çağı lösemilerini artırdığı belirtilmektedir.

Kafeinin fetal DNA’yı değiştirerek bebeği lösemiye yatkın hale getirdiği düşünülmektedir.

Kafein obeziteyle bağlantılı çıktı

Yine son zamanlarda yapılan bir çalışmada hamilelikteki aşırı kafein tüketiminin çocukluk çağı obezitesiyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir.

Uluslar arası Obezite Dergisi’nde yayımlanan ve 15 yıllık incelemeyi kapsayan araştırmada, gebelikleri boyunca yoğun kafein alan annelerin çocuklarında, almayanlara göre %89 daha fazla obeziteye rastlanmıştır.

Hamileler için güvenli miktar nedir?

Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği’ne göre, sağlıklı bir bebek sahibi olmak için annenin 200mg ve altında kafein tüketmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü ise sınır değeri günde 300mg olarak belirlemiştir.

Bu rakamları daha iyi kavramak açısından örneklemek gerekirse kahve zincirlerinde satılan küçük boy (237 ml’lik) Americano 75mg, Latte 75mg, Macciato 150mg, Kapuçino 75mg, Espresso 75 mg kafein içerir.

1 fincan Türk kahvesi ise 50 mg kafein içeriyor.