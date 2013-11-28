Hamileler bu bitkilerden uzak durun

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, tıp doktoru olmayan, sadece fitoterapi uzmanı adı altında bitkisel tedavi önerenler karşısında insanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Sezgin, “Tamamen doğal ve bitkisel. Hiç bir yan etkisi yok” şeklinde bitkisel ürünler satmaya çalışanların insanları ölüme bile götürebileceğini, uyanık olunması gerektiğini söyledi.



Bitkisel ürünlerin zararlarının da olduğunu fakat insanların sağlığını hiçe sayarak maddi kaygılar yüzünden bu zararlardan hiç söz etmeyen kişilerin piyasada yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Sezgin, “Günümüzde gelir düzeyinin ve sosyal statünün artışıyla birlikte doğal, bitkisel ürünlerin sağlık sorunlarında kullanımları giderek artıyor. Bunun en önemli nedenlerinin başında sentetik kimyasal ilaçlara göre yan etkilerinin daha az olması ve uzun süreli kullanımlarda vücuda zarar verici etkilerinin de az olmasıdır. Fakat doğal, bitkisel ürünlerin içinde bazı özel durumlarda olumsuz etki yaratacak doğal bileşenler olduğunu unutmamak gerekli. Bu özel durumların başında hamilelik geliyor. Hamile olanların doğal ve bitkisel denilerek önerilen her ürünü kullanmaması gerekli. Bu anneye olduğu kadar bebeğe de zarar verebilir” diye konuştu.



Bu bitkilere dikkat



İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, hamilelerin veya hamile kalmayı planlayan kadınların şu uyarıları dikkate almasını tavsiye etti:



"- Baharat için mutfakta kullanılan bitkiler (fesleğen, kekik, vs.) genellikle pişirme veya tad vermede kullanılan küçük miktarları emniyetlidir; fakat çayları için kullanılan büyük miktarları (1- 2 tatlı kaşığı gibi) hamileler kullanmamalıdır.

- Dışkı yumuşatıcı antrakinon içeren bitkiler: Özellikle kabızlık yakınmalarının giderilmesinde doğal ve zararsız olarak düşünülen bitkiler vardır. Bu bitkiler rahim dahil düz kasların kasılmasını uyararak düşüğe neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Acı çiğdem, akdiken (geyik dikeni), aloe vera, sinameki ve topalak bu gruptaki sakıncalı bitkilerdir.

- Rahim uyarıcı etkileri olan bitkilerden de aynı nedenle kaçınılmalıdır. Düzenli olarak tüketilmeleri ve özellikle de günlük 1-2 tatlı kaşığı gibi miktarları zararlı olabilir. Adaçayı, akdiken, Cezayir menekşesi, kekik, mazı, meyan kökü, ökse otu, pelin otu, ravent (ışgın), rezene, sinameki, yarpuz gibi bitkilerin düşükle veya erken doğumla sonuçlanabilecek rahim uyarıcı etkileri olabilmektedir.

- Bitkilere acı tat veren alkoloidleri yoğun içeren bitkiler veya esansiyel bitki yağlarından anne-bebek arasındaki veya anne rahmindeki ceninin fonksiyonlarını etkileyebileceği için sakınılmalıdır. Altınmühür (goldenseal), efedra, kına kına, kırlangıçotu ve yabani kiraz alkoloidlerden zengindir, düzenli tüketilmesi sakıncalıdır. Adaçayı, ardıç, biberiye, civanperçemi, kekik, lavanta, mazı, mercanköşk ve rezene gibi bitkilerin yağlarının ağız yoluyla hamilelik esnasında düzenli alınması da sakıncalıdır.

- Emenagog etkili bitkiler, adet görmeyi teşvik eden bitkiler olup hamilelik süresince kaçınılmalıdır. Akdiken, Cezayir menekşesi, civanperçemi, çarkıfelek (passiflora), kekik, mazı, meyankökü, ökseotu, pelin otu, ravent (ışgın), sinameki ve yarpuz gibi bitkilerin hamilelikte kullanılmaması gereklidir".