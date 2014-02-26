Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Hamileler cilt bakımında nelere dikkat etmeli?
26.02.2014 - 09:47 |

Hamileler cilt bakımında nelere dikkat etmeli?

Hamilelik ve loğusalık kadınların en önemli dönemidir. Bu altın çağda ise kimyasal ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor.

Hamileler cilt bakımında nelere dikkat etmeli?
ABONE OL

Ergenlik, gebelik, doğum ve doğum sonrası ile menopoz dönemleri; kadın hayatında önemli evrelerdir. Gebelik ise bunların arasında dönüm noktası diyebileceğimiz olağanüstü bir dönemdir. Yoğun hormonal farklılık dolayısıyla dolaşım ve metabolizma hızlanır, diğer organlarda olduğu gibi deride de bir takım değişiklikler izlenir. Bu değişiklikleri Marmara Üniversitesi Medikososyal Ünitesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilhan Atsü anlattı:

“Gebeliğin ilk 3 ayından, derinin doğal yağ salgısı olan sebumda artış nedeniyle, hiç akne yatkınlığı olmayan anne adaylarında dahi akne görülebilir.

Bu dönemde kimyasal olmayan, organik güvenilir temizleyicilerle deri temizliğine özen gösterilmeli. Dermatoloji hekiminin gözetiminde, kimyasal madde kullanılmadığı sürece, cilt bakımı yaptırılabilir. Kimyasal değil, mekanik peelingler tercih edilmelidir.

RENK DEĞİŞİKLİKLERİ

* Meme başlarında koyulaşma.

* Göbek-göğüs arasında uzanan dikey çizgide koyulaşma.

* Vücuttaki tüm benlerde sayı ve ebatça çoğalma.

* Yüzde elmacık, alın ve burunda gebelik maskesi oluşumu.

Bu sebeple bilhassa esmer anne adaylarının organik ve mineral filtre içeren güneş koruyucu ürün kullanımı şarttır.

Güneşe çıkmadan otuz dakika önce yeterli miktarda yüze sürülmeli ve açık havadaysanız 3 saatte bir uygulama tekrarlanmalıdır.

CANLI SAÇLAR

Saç hücrelerinin hormonal sebeple, anagen dediğimiz büyüme ve gelişme fazına girmesi sonucu canlı, parlak, kaliteli ve sağlıklı saç görünümü ortaya çıkar.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde saçta renk ve şekil değişikliği yaratacak kimyasal işlemlerin ertelenmesini öneriyoruz.

TIRNAK SORUNLARI

* Birtakım vitamin ve mineral eksiklikleri nedeniyle tırnakta çizgilenme ve kırılmalar görülür.

Hekimler tarafından destekleyici takviye tedaviler verilmelidir.

* İleri aylarda kilo artışı ve ödem dolayısıyla Tırnak batması ortaya çıkar.

Çok rahat ayakkabı tercih edilmeli, sorun hissedildiğinde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

CiLT HASTALIKLARI

Gebelik öncesinde var olan sedef hastalığı gibi birincil cilt hastalıkları hamilelikte farklı seyreder.

Gebelik ve lohusalık döneminde bu hastalıkların seyri değişken olup, bir grupta ataklarda artış ve kötüleşme, bir grupta ise dinlenme yani hastalık aktivitesinde azalma görülebilir. Bu nedenle dermatolog kontrolünde olmaları şarttır.

MANTAR: Bu dönemde mantar enfeksiyonları eğilimi artar.

Bu durumda bağışıklık farklılıklarının yanı sıra, kilo ve terleme artışının da payı vardır.

SELÜLİT: Bu döneme uygun hafif egzersizler, gerekli uzmanlar tarafından planlanarak sorun şiddeti hafifletilebilir.

DAMAR SORUNLARI: Toplardamar sorunu olan varis ve hemoroid oluşabilir.

NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Derinin gerilmesi ve bebeğin basısıyla oluşan değişiklikler, özellikle son 3 ayda görünür.

Cilt çatlakları için gebeliğin erken aylarında dermatolog önerisi ile cilt elastikiyetini artıran, kimyasal olmayan, bebeğe zarar vermeyecek tıbbi kozmetik ürünlerin uygulanmasına başlanmalıdır. Bunlar, masajla tatbik edilmelidir. Gebelik kilomuzu kontrolde tutmak esas olmalıdır, kendimize değil bebeğimize yetecek kadar kilo alınması en doğru olandır.

BANYO SONRASI BAKIM

Hamilelikte ve lohusa döneminde ayrıca mantar enfeksiyonlarına da eğilim artmaktadır. Hijyeni abartmamak ve banyo sonrası anne adaylarının bunlara mutlaka dikkat etmesi gerekir.

* Kulak içi, t Kulak arkası, t Boyun,

* Kol altı, t Göğüs arası ve altları,

* Göbek çukuru, t Kasık bölgesi,

* Ayak parmaklarının;

İyice kurulanması ve pamuklu çamaşır ve çorapların tercih edilmesi gerekir.

NELERDEN UZAK DURULMALI?

* Kimyasal işlemlerden,

* Boya, perma, röfle gibi işlemlerden,

* Vitamin mineral eksikliğine bağlı tırnak sorunları varsa oje temizliyicilerinden,

* Manikür ve pedikürde başkalarının da kullandığı aletlerden,

* Rahatsız ayakkabılardan,

* Korunmasız güneşten.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.  Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber