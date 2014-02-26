Hamileler cilt bakımında nelere dikkat etmeli?

Ergenlik, gebelik, doğum ve doğum sonrası ile menopoz dönemleri; kadın hayatında önemli evrelerdir. Gebelik ise bunların arasında dönüm noktası diyebileceğimiz olağanüstü bir dönemdir. Yoğun hormonal farklılık dolayısıyla dolaşım ve metabolizma hızlanır, diğer organlarda olduğu gibi deride de bir takım değişiklikler izlenir. Bu değişiklikleri Marmara Üniversitesi Medikososyal Ünitesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilhan Atsü anlattı:

“Gebeliğin ilk 3 ayından, derinin doğal yağ salgısı olan sebumda artış nedeniyle, hiç akne yatkınlığı olmayan anne adaylarında dahi akne görülebilir.

Bu dönemde kimyasal olmayan, organik güvenilir temizleyicilerle deri temizliğine özen gösterilmeli. Dermatoloji hekiminin gözetiminde, kimyasal madde kullanılmadığı sürece, cilt bakımı yaptırılabilir. Kimyasal değil, mekanik peelingler tercih edilmelidir.

RENK DEĞİŞİKLİKLERİ

* Meme başlarında koyulaşma.

* Göbek-göğüs arasında uzanan dikey çizgide koyulaşma.

* Vücuttaki tüm benlerde sayı ve ebatça çoğalma.

* Yüzde elmacık, alın ve burunda gebelik maskesi oluşumu.

Bu sebeple bilhassa esmer anne adaylarının organik ve mineral filtre içeren güneş koruyucu ürün kullanımı şarttır.

Güneşe çıkmadan otuz dakika önce yeterli miktarda yüze sürülmeli ve açık havadaysanız 3 saatte bir uygulama tekrarlanmalıdır.

CANLI SAÇLAR

Saç hücrelerinin hormonal sebeple, anagen dediğimiz büyüme ve gelişme fazına girmesi sonucu canlı, parlak, kaliteli ve sağlıklı saç görünümü ortaya çıkar.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde saçta renk ve şekil değişikliği yaratacak kimyasal işlemlerin ertelenmesini öneriyoruz.

TIRNAK SORUNLARI

* Birtakım vitamin ve mineral eksiklikleri nedeniyle tırnakta çizgilenme ve kırılmalar görülür.

Hekimler tarafından destekleyici takviye tedaviler verilmelidir.

* İleri aylarda kilo artışı ve ödem dolayısıyla Tırnak batması ortaya çıkar.

Çok rahat ayakkabı tercih edilmeli, sorun hissedildiğinde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

CiLT HASTALIKLARI

Gebelik öncesinde var olan sedef hastalığı gibi birincil cilt hastalıkları hamilelikte farklı seyreder.

Gebelik ve lohusalık döneminde bu hastalıkların seyri değişken olup, bir grupta ataklarda artış ve kötüleşme, bir grupta ise dinlenme yani hastalık aktivitesinde azalma görülebilir. Bu nedenle dermatolog kontrolünde olmaları şarttır.

MANTAR: Bu dönemde mantar enfeksiyonları eğilimi artar.

Bu durumda bağışıklık farklılıklarının yanı sıra, kilo ve terleme artışının da payı vardır.

SELÜLİT: Bu döneme uygun hafif egzersizler, gerekli uzmanlar tarafından planlanarak sorun şiddeti hafifletilebilir.

DAMAR SORUNLARI: Toplardamar sorunu olan varis ve hemoroid oluşabilir.

NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Derinin gerilmesi ve bebeğin basısıyla oluşan değişiklikler, özellikle son 3 ayda görünür.

Cilt çatlakları için gebeliğin erken aylarında dermatolog önerisi ile cilt elastikiyetini artıran, kimyasal olmayan, bebeğe zarar vermeyecek tıbbi kozmetik ürünlerin uygulanmasına başlanmalıdır. Bunlar, masajla tatbik edilmelidir. Gebelik kilomuzu kontrolde tutmak esas olmalıdır, kendimize değil bebeğimize yetecek kadar kilo alınması en doğru olandır.

BANYO SONRASI BAKIM

Hamilelikte ve lohusa döneminde ayrıca mantar enfeksiyonlarına da eğilim artmaktadır. Hijyeni abartmamak ve banyo sonrası anne adaylarının bunlara mutlaka dikkat etmesi gerekir.

* Kulak içi, t Kulak arkası, t Boyun,

* Kol altı, t Göğüs arası ve altları,

* Göbek çukuru, t Kasık bölgesi,

* Ayak parmaklarının;

İyice kurulanması ve pamuklu çamaşır ve çorapların tercih edilmesi gerekir.

NELERDEN UZAK DURULMALI?

* Kimyasal işlemlerden,

* Boya, perma, röfle gibi işlemlerden,

* Vitamin mineral eksikliğine bağlı tırnak sorunları varsa oje temizliyicilerinden,

* Manikür ve pedikürde başkalarının da kullandığı aletlerden,

* Rahatsız ayakkabılardan,

* Korunmasız güneşten.