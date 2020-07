Hamileler için okul

Bugüne kadar 87 hastanede açılan, sayıları 250'ye ulaştırılması planlanan okullarda, uzmanlar tarafından gebelik takibi, beslenme, doğuma hazırlık, bebek bakımı, emzirme gibi konularda eğitimler verilecek.



AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş'tan aldığı bilgiye göre, kadın hastalıkları ve doğum kliniği olan hastanelerde açılacak "Gebe Okul"larında, bebek bekleyen anne adayları doğuma hazırlanacak.



Bugüne kadar 87 hastanede açılan ve sayıları 250'ye çıkarılması planlanan gebe okullarında kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi teknisyenleri, psikologlar, psikiyatristler, diyetisyenler hamilelik süreci, yapılması gereken kontroller ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili bilgi ve eğitimler verecek.



Ücretsiz olacak gebe okullarında, bebek bekleyen anne adayları, başka gebelerle tanışma ve paylaşımda bulunma imkanı bulacak, bu onların korkularıyla baş etmesine yardımcı olacak.



-"Her gebe aile hekimine görünmeli"



Tontuş, ayrıca her gebenin aile hekimi tarafından takibinin yapılması için teşvik edici uygulamalar getirileceğini bildirdi.



Takibi aile hekimleri tarafından yapılan gebeler aracılığıyla anne ve bebek ölümleri ve aşılama gibi konularda bilgilere sahip olabileceklerini anlatan Tontuş, aile hekimleri aracılığıyla "Bebeğim Yolda Ben Hazırım" kitapçığı dağıtılacağını bildirdi.



Tontuş'un verdiği bilgiye göre, hamilelik dönemindeki "40 haftalık yolculuğun" anlatıldığı kitapçıkta hamilelik süreci 3'er aylık dönemler halinde anlatılıyor.



Doktor kontrollerinden yapılacak testlere, alınması gereken besinlerden saç boyasının zararlı olup olmadığına kadar her türlü bilgiye yer verilen kitapçıkta, gebelik takibi, ne kadar kilo alınması, nelerden sakınılması ve diyetin nasıl olması gerektiği, görülen şikayetler ve çözümleri, gebelikte egzersiz, hastane çantası, doğum süreci ve sonrasında bakım, anne sütü, emzirme, yenidoğan bakımı gibi konulara da yer verildi.



Tontuş, kitapçığa internet ortamında da erişilebileceğini ancak anneleri aile hekimine yönlendirmek için bilgisayara indirilemeyeceğini belirtti.