Hamileler için önemli uyarı! Ayakta durmayın!

Hamilelik süresince pek çok kadın varis problemiyle karşılaştığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.Fulya Tezel, hamilelere uzun süre ayakta kalmamalarını önerdi.



Varislerin gebelerin üçte birinde görülen bir problem olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr.Fulya Tezel, “Özellikle büyümüş rahimin damarlara baskı yapması ve hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.



Doğum sonrasında bu büyümüş damarların büyük kısmında gerileme olmaktadır. Varisler,genellikle aile hikayesi olan, meslek gereği uzun süre ayakta kalan anne adaylarında görülmektedir. Varis oluşumunu önlemek için; uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız. Günlük yürüyüş ve özellikle ayak kaslarını çalıştırdığı için yüzme gibi bir spor aktivitesini hayatımıza bu dönemde sokabiliriz.



Uzun vadeli ayakta durmakta varisleri arttıracağı için uzun vadeli ayakta durmaktan kaçınmalıyız. Hamam, sauna, sıcak suyla banyo yapmak varislerin ilerlemesini hızlandıracağı için gebelik döneminde bu tarz hobilerimizi ertelemekte fayda var" diye konuştu.



Doğum sonrasında varisleri kalan gebelerin korkmasına gerek olmadığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Doğum sonrası kalan damarların tedavisi için damarların büyüklüğüne göre lazer ya da skleroterapi tedavisi uygulanabilir” dedi.